Indonesian Member - page 595
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Misal nih, ada orang yg copy signals kita, nah kan dia bayar tuh, nah duitnya bisa langsung kita tarik atau di tahan mql5 dulu sih?
ada jawaban di Rulesnya pak, itu di point 5, dibayar seminggu setelah masa berlangganan berakhir
Saya juga dari Indo Pak Biantoro. Salam kenal.
Salam kenal juga pak
Kalo Jum'at, Sabtu dan Minggu biasanya nunggu sampai dengan Senin pak
Om nama akun mql5 dengan jenius harus sama kl wd?
Di tahan 8 haru namun kalau pengguna baru harus verifikasi , saya juga kena kemarin verifikasi dataBiasanya di tahan. Cuman kalau untuk jualan pertama sebelum WD ada verifikasi data
Om nama akun mql5 dengan jenius harus sama kl wd?
Ad yg bisa jwb ini
Om nama akun mql5 dengan jenius harus sama kl wd?
Ad yg bisa jwb ini
ya
semua harus 1 nama
ya
semua harus 1 nama
tQ om pencerahannya
Salam kenal Dari serpong. Mohon info mengenai:
Salam kenal juga, saya dari Tangerang.
1. Apa maksudnya "Kita sudah daftar akun mt4 Di mql5"? dan "tapi broker 1-2 bln mengarsip trading history apakah akan pengaruh Di statistik mql5?"
2. Apa tujuannya mendaftarkan akun MT4 di MQL5?