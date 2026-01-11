Indonesian Member - page 595

fernanda66 #:
Misal nih, ada orang yg copy signals kita, nah kan dia bayar tuh, nah duitnya bisa langsung kita tarik atau di tahan mql5 dulu sih? 

ada jawaban di Rulesnya pak, itu di point 5, dibayar seminggu setelah masa berlangganan berakhir

 
Saya juga dari Indo Pak Biantoro. Salam kenal.
 
Padila #:
Saya juga dari Indo Pak Biantoro. Salam kenal.

Salam kenal juga pak

Biantoro Kunarto #:

Kalo Jum'at, Sabtu dan Minggu biasanya nunggu sampai dengan Senin pak

Om nama akun mql5 dengan jenius harus sama kl wd? 

 
Biantoro Kunarto #: ada jawaban di Rulesnya pak, itu di point 5, dibayar seminggu setelah masa berlangganan berakhir

Di tahan 8 haru namun kalau pengguna baru harus verifikasi , saya juga kena kemarin verifikasi data

Biasanya di tahan. Cuman kalau untuk jualan pertama sebelum WD ada verifikasi data

Dan jgn sekali kali pakai data palsu😁😁
Om nama akun mql5 dengan jenius harus sama kl wd?

Ad yg bisa jwb ini

 
Alfiani #:

Om nama akun mql5 dengan jenius harus sama kl wd?

Ad yg bisa jwb ini

ya
semua harus 1 nama

 
Salam kenal Dari serpong. Mohon info mengenai:
1. Kita sudah daftar akun mt4 Di mql5 tapi broker 1-2 bln mengarsip trading history apakah akan pengaruh Di statistik mql5?
2 mt4 sudah berunur tahunan bila baru didaftar ke mql5 apakah trading history yg diambil mql5 sejak mt4 itu start atau sejak registrasi mql5?
Tks
Umar Ismail #:

ya
semua harus 1 nama

tQ om pencerahannya

 
t3ddym #:
Salam kenal Dari serpong. Mohon info mengenai:
1. Kita sudah daftar akun mt4 Di mql5 tapi broker 1-2 bln mengarsip trading history apakah akan pengaruh Di statistik mql5?
2 mt4 sudah berunur tahunan bila baru didaftar ke mql5 apakah trading history yg diambil mql5 sejak mt4 itu start atau sejak registrasi mql5?
Tks

Salam kenal juga, saya dari Tangerang.

1. Apa maksudnya "Kita sudah daftar akun mt4 Di mql5"? dan "tapi broker 1-2 bln mengarsip trading history apakah akan pengaruh Di statistik mql5?"
2. Apa tujuannya mendaftarkan akun MT4 di MQL5?

