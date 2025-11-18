- Wachstum
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
58 (59.79%)
Verlusttrades:
39 (40.21%)
Bester Trade:
2 062 217.02 IDR
Schlechtester Trade:
-878 212.84 IDR
Bruttoprofit:
18 819 138.82 IDR (9 197 875 pips)
Bruttoverlust:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (5 070 089.84 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 070 089.84 IDR (8)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
67.88%
Max deposit load:
28.85%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
45 (46.39%)
Short-Positionen:
52 (53.61%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
59 710.13 IDR
Durchschnittlicher Profit:
324 467.91 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-334 032.20 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 197 947.52 IDR (9)
Wachstum pro Monat :
14.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 IDR
Maximaler:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
Kapital:
9.09% (2 669 563.33 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|32
|US100.F
|27
|XAUUSDr
|18
|#BTCUSDr
|14
|USDCHFr
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSDr
|206
|US100.F
|165
|XAUUSDr
|-41
|#BTCUSDr
|71
|USDCHFr
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSDr
|1.7K
|US100.F
|47K
|XAUUSDr
|-1.3K
|#BTCUSDr
|-1.3M
|USDCHFr
|77
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Bester Trade: +2 062 217.02 IDR
Schlechtester Trade: -878 213 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 070 089.84 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 920 112.64 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsGlobal-Live8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Compounding
