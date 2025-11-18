SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Eurusd97
Ulil Mustafid

Eurusd97

Ulil Mustafid
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
58 (59.79%)
Verlusttrades:
39 (40.21%)
Bester Trade:
2 062 217.02 IDR
Schlechtester Trade:
-878 212.84 IDR
Bruttoprofit:
18 819 138.82 IDR (9 197 875 pips)
Bruttoverlust:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (5 070 089.84 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 070 089.84 IDR (8)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
67.88%
Max deposit load:
28.85%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
45 (46.39%)
Short-Positionen:
52 (53.61%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
59 710.13 IDR
Durchschnittlicher Profit:
324 467.91 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-334 032.20 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 197 947.52 IDR (9)
Wachstum pro Monat :
14.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 IDR
Maximaler:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
Kapital:
9.09% (2 669 563.33 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDr 32
US100.F 27
XAUUSDr 18
#BTCUSDr 14
USDCHFr 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDr 206
US100.F 165
XAUUSDr -41
#BTCUSDr 71
USDCHFr 182
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDr 1.7K
US100.F 47K
XAUUSDr -1.3K
#BTCUSDr -1.3M
USDCHFr 77
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 062 217.02 IDR
Schlechtester Trade: -878 213 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 070 089.84 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 920 112.64 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsGlobal-Live8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Compounding
Keine Bewertungen
2025.11.27 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 16:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 17:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
