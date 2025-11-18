SinaisSeções
Ulil Mustafid

John97

Ulil Mustafid
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 22%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
57 (59.37%)
Negociações com perda:
39 (40.63%)
Melhor negociação:
2 062 217.02 IDR
Pior negociação:
-878 212.84 IDR
Lucro bruto:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
Perda bruta:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (5 070 089.84 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
5 070 089.84 IDR (8)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
74.59%
Depósito máximo carregado:
28.85%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.31
Negociações longas:
44 (45.83%)
Negociações curtas:
52 (54.17%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
57 289.82 IDR
Lucro médio:
325 036.46 IDR
Perda média:
-334 032.20 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-4 197 947.52 IDR (9)
Crescimento mensal:
6.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
Pelo Capital Líquido:
9.09% (2 669 563.33 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDr 31
US100.F 27
XAUUSDr 18
#BTCUSDr 14
USDCHFr 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDr 176
US100.F 165
XAUUSDr -41
#BTCUSDr 71
USDCHFr 182
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDr 1.5K
US100.F 47K
XAUUSDr -1.3K
#BTCUSDr -1.3M
USDCHFr 77
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 062 217.02 IDR
Pior negociação: -878 213 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +5 070 089.84 IDR
Máxima perda consecutiva: -2 920 112.64 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Compounding
2025.11.27 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 16:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 17:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
