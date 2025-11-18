- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
96
Negociações com lucro:
57 (59.37%)
Negociações com perda:
39 (40.63%)
Melhor negociação:
2 062 217.02 IDR
Pior negociação:
-878 212.84 IDR
Lucro bruto:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
Perda bruta:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (5 070 089.84 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
5 070 089.84 IDR (8)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
74.59%
Depósito máximo carregado:
28.85%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
1.31
Negociações longas:
44 (45.83%)
Negociações curtas:
52 (54.17%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
57 289.82 IDR
Lucro médio:
325 036.46 IDR
Perda média:
-334 032.20 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-4 197 947.52 IDR (9)
Crescimento mensal:
6.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 IDR
Máximo:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
Pelo Capital Líquido:
9.09% (2 669 563.33 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|31
|US100.F
|27
|XAUUSDr
|18
|#BTCUSDr
|14
|USDCHFr
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|176
|US100.F
|165
|XAUUSDr
|-41
|#BTCUSDr
|71
|USDCHFr
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|1.5K
|US100.F
|47K
|XAUUSDr
|-1.3K
|#BTCUSDr
|-1.3M
|USDCHFr
|77
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 062 217.02 IDR
Pior negociação: -878 213 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +5 070 089.84 IDR
Máxima perda consecutiva: -2 920 112.64 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Compounding
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
6
0%
96
59%
75%
1.42
57 289.82
IDR
IDR
13%
1:500