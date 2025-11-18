- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
57 (59.37%)
Transacciones Irrentables:
39 (40.63%)
Mejor transacción:
2 062 217.02 IDR
Peor transacción:
-878 212.84 IDR
Beneficio Bruto:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (5 070 089.84 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
5 070 089.84 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
74.59%
Carga máxima del depósito:
28.85%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.31
Transacciones Largas:
44 (45.83%)
Transacciones Cortas:
52 (54.17%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
57 289.82 IDR
Beneficio medio:
325 036.46 IDR
Pérdidas medias:
-334 032.20 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 197 947.52 IDR (9)
Crecimiento al mes:
6.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 IDR
Máxima:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Reducción relativa:
De balance:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
De fondos:
9.09% (2 669 563.33 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|31
|US100.F
|27
|XAUUSDr
|18
|#BTCUSDr
|14
|USDCHFr
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSDr
|176
|US100.F
|165
|XAUUSDr
|-41
|#BTCUSDr
|71
|USDCHFr
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSDr
|1.5K
|US100.F
|47K
|XAUUSDr
|-1.3K
|#BTCUSDr
|-1.3M
|USDCHFr
|77
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 062 217.02 IDR
Peor transacción: -878 213 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +5 070 089.84 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 920 112.64 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Compounding
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
22%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
6
0%
96
59%
75%
1.42
57 289.82
IDR
IDR
13%
1:500