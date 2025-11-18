SeñalesSecciones
John97
Ulil Mustafid

John97

Ulil Mustafid
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
96
Transacciones Rentables:
57 (59.37%)
Transacciones Irrentables:
39 (40.63%)
Mejor transacción:
2 062 217.02 IDR
Peor transacción:
-878 212.84 IDR
Beneficio Bruto:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (5 070 089.84 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
5 070 089.84 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
74.59%
Carga máxima del depósito:
28.85%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
1.31
Transacciones Largas:
44 (45.83%)
Transacciones Cortas:
52 (54.17%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
57 289.82 IDR
Beneficio medio:
325 036.46 IDR
Pérdidas medias:
-334 032.20 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 197 947.52 IDR (9)
Crecimiento al mes:
6.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 IDR
Máxima:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Reducción relativa:
De balance:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
De fondos:
9.09% (2 669 563.33 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDr 31
US100.F 27
XAUUSDr 18
#BTCUSDr 14
USDCHFr 6
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDr 176
US100.F 165
XAUUSDr -41
#BTCUSDr 71
USDCHFr 182
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDr 1.5K
US100.F 47K
XAUUSDr -1.3K
#BTCUSDr -1.3M
USDCHFr 77
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 062 217.02 IDR
Peor transacción: -878 213 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +5 070 089.84 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 920 112.64 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Compounding
No hay comentarios
2025.11.27 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 16:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 17:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
