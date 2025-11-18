- 成長
トレード:
96
利益トレード:
57 (59.37%)
損失トレード:
39 (40.63%)
ベストトレード:
2 062 217.02 IDR
最悪のトレード:
-878 212.84 IDR
総利益:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
総損失:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
最大連続の勝ち:
8 (5 070 089.84 IDR)
最大連続利益:
5 070 089.84 IDR (8)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
74.59%
最大入金額:
28.85%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.31
長いトレード:
44 (45.83%)
短いトレード:
52 (54.17%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
57 289.82 IDR
平均利益:
325 036.46 IDR
平均損失:
-334 032.20 IDR
最大連続の負け:
11 (-2 920 112.64 IDR)
最大連続損失:
-4 197 947.52 IDR (9)
月間成長:
6.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 IDR
最大の:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
エクイティによる:
9.09% (2 669 563.33 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|31
|US100.F
|27
|XAUUSDr
|18
|#BTCUSDr
|14
|USDCHFr
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|176
|US100.F
|165
|XAUUSDr
|-41
|#BTCUSDr
|71
|USDCHFr
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|1.5K
|US100.F
|47K
|XAUUSDr
|-1.3K
|#BTCUSDr
|-1.3M
|USDCHFr
|77
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 062 217.02 IDR
最悪のトレード: -878 213 IDR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +5 070 089.84 IDR
最大連続損失: -2 920 112.64 IDR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Compounding
レビューなし
