Ulil Mustafid

Eurusd97

Ulil Mustafid
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
96
利益トレード:
57 (59.37%)
損失トレード:
39 (40.63%)
ベストトレード:
2 062 217.02 IDR
最悪のトレード:
-878 212.84 IDR
総利益:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
総損失:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
最大連続の勝ち:
8 (5 070 089.84 IDR)
最大連続利益:
5 070 089.84 IDR (8)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
74.59%
最大入金額:
28.85%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
1.31
長いトレード:
44 (45.83%)
短いトレード:
52 (54.17%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
57 289.82 IDR
平均利益:
325 036.46 IDR
平均損失:
-334 032.20 IDR
最大連続の負け:
11 (-2 920 112.64 IDR)
最大連続損失:
-4 197 947.52 IDR (9)
月間成長:
6.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 IDR
最大の:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
エクイティによる:
9.09% (2 669 563.33 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDr 31
US100.F 27
XAUUSDr 18
#BTCUSDr 14
USDCHFr 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDr 176
US100.F 165
XAUUSDr -41
#BTCUSDr 71
USDCHFr 182
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDr 1.5K
US100.F 47K
XAUUSDr -1.3K
#BTCUSDr -1.3M
USDCHFr 77
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 062 217.02 IDR
最悪のトレード: -878 213 IDR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +5 070 089.84 IDR
最大連続損失: -2 920 112.64 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Compounding
レビューなし
2025.11.27 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 16:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 17:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
