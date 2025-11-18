시그널섹션
Ulil Mustafid

Ulil mustafid

Ulil Mustafid
0 리뷰
8
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
0%
HFMarketsGlobal-Live8
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
172
이익 거래:
110 (63.95%)
손실 거래:
62 (36.05%)
최고의 거래:
7 004 557.44 IDR
최악의 거래:
-4 642 745.84 IDR
총 수익:
41 938 898.02 IDR (15 422 392 pips)
총 손실:
-36 679 068.67 IDR (21 132 691 pips)
연속 최대 이익:
18 (3 166 584.46 IDR)
연속 최대 이익:
7 004 557.44 IDR (1)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
28.85%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
86 (50.00%)
숏(주식차입매도):
86 (50.00%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
30 580.40 IDR
평균 이익:
381 262.71 IDR
평균 손실:
-591 597.88 IDR
연속 최대 손실:
11 (-2 920 112.64 IDR)
연속 최대 손실:
-10 502 143.10 IDR (3)
월별 성장률:
-0.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 068 471.22 IDR
최대한의:
13 895 566.39 IDR (38.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 IDR)
자본금별:
29.30% (8 417 506.16 IDR)

배포

심볼 Sell Buy
US100.F 47
EURUSDr 37
#BTCUSDr 37
XAUUSDr 34
USDCHFr 17
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
US100.F 456
EURUSDr 307
#BTCUSDr -105
XAUUSDr -508
USDCHFr 379
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
US100.F 219K
EURUSDr 2.3K
#BTCUSDr -5.9M
XAUUSDr -29K
USDCHFr 1K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +7 004 557.44 IDR
최악의 거래: -4 642 746 IDR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +3 166 584.46 IDR
연속 최대 손실: -2 920 112.64 IDR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.11 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 01:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 17:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 16:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 17:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
