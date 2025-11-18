- 자본
- 축소
트레이드:
172
이익 거래:
110 (63.95%)
손실 거래:
62 (36.05%)
최고의 거래:
7 004 557.44 IDR
최악의 거래:
-4 642 745.84 IDR
총 수익:
41 938 898.02 IDR (15 422 392 pips)
총 손실:
-36 679 068.67 IDR (21 132 691 pips)
연속 최대 이익:
18 (3 166 584.46 IDR)
연속 최대 이익:
7 004 557.44 IDR (1)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
28.85%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
61
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
86 (50.00%)
숏(주식차입매도):
86 (50.00%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
30 580.40 IDR
평균 이익:
381 262.71 IDR
평균 손실:
-591 597.88 IDR
연속 최대 손실:
11 (-2 920 112.64 IDR)
연속 최대 손실:
-10 502 143.10 IDR (3)
월별 성장률:
-0.32%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5 068 471.22 IDR
최대한의:
13 895 566.39 IDR (38.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
-0.00% (0.00 IDR)
자본금별:
29.30% (8 417 506.16 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100.F
|47
|EURUSDr
|37
|#BTCUSDr
|37
|XAUUSDr
|34
|USDCHFr
|17
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100.F
|456
|EURUSDr
|307
|#BTCUSDr
|-105
|XAUUSDr
|-508
|USDCHFr
|379
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100.F
|219K
|EURUSDr
|2.3K
|#BTCUSDr
|-5.9M
|XAUUSDr
|-29K
|USDCHFr
|1K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7 004 557.44 IDR
최악의 거래: -4 642 746 IDR
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +3 166 584.46 IDR
연속 최대 손실: -2 920 112.64 IDR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
0%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
8
0%
172
63%
71%
1.14
30 580.40
IDR
IDR
29%
1:200