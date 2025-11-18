- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
57 (59.37%)
Убыточных трейдов:
39 (40.63%)
Лучший трейд:
2 062 217.02 IDR
Худший трейд:
-878 212.84 IDR
Общая прибыль:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
Общий убыток:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5 070 089.84 IDR)
Макс. прибыль в серии:
5 070 089.84 IDR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
74.59%
Макс. загрузка депозита:
28.85%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
44 (45.83%)
Коротких трейдов:
52 (54.17%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
57 289.82 IDR
Средняя прибыль:
325 036.46 IDR
Средний убыток:
-334 032.20 IDR
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Макс. убыток в серии:
-4 197 947.52 IDR (9)
Прирост в месяц:
6.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
По эквити:
9.09% (2 669 563.33 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|31
|US100.F
|27
|XAUUSDr
|18
|#BTCUSDr
|14
|USDCHFr
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|176
|US100.F
|165
|XAUUSDr
|-41
|#BTCUSDr
|71
|USDCHFr
|182
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|1.5K
|US100.F
|47K
|XAUUSDr
|-1.3K
|#BTCUSDr
|-1.3M
|USDCHFr
|77
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 062 217.02 IDR
Худший трейд: -878 213 IDR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +5 070 089.84 IDR
Макс. убыток в серии: -2 920 112.64 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Compounding
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
29M
IDR
IDR
6
0%
96
59%
75%
1.42
57 289.82
IDR
IDR
13%
1:500