Ulil Mustafid

John97

Ulil Mustafid
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 22%
HFMarketsGlobal-Live8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
96
Прибыльных трейдов:
57 (59.37%)
Убыточных трейдов:
39 (40.63%)
Лучший трейд:
2 062 217.02 IDR
Худший трейд:
-878 212.84 IDR
Общая прибыль:
18 527 078.33 IDR (9 197 701 pips)
Общий убыток:
-13 027 255.81 IDR (10 498 224 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (5 070 089.84 IDR)
Макс. прибыль в серии:
5 070 089.84 IDR (8)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
74.59%
Макс. загрузка депозита:
28.85%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
1.31
Длинных трейдов:
44 (45.83%)
Коротких трейдов:
52 (54.17%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
57 289.82 IDR
Средняя прибыль:
325 036.46 IDR
Средний убыток:
-334 032.20 IDR
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 920 112.64 IDR)
Макс. убыток в серии:
-4 197 947.52 IDR (9)
Прирост в месяц:
6.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 IDR
Максимальная:
4 197 947.52 IDR (13.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.32% (4 197 947.52 IDR)
По эквити:
9.09% (2 669 563.33 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 31
US100.F 27
XAUUSDr 18
#BTCUSDr 14
USDCHFr 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 176
US100.F 165
XAUUSDr -41
#BTCUSDr 71
USDCHFr 182
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 1.5K
US100.F 47K
XAUUSDr -1.3K
#BTCUSDr -1.3M
USDCHFr 77
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 062 217.02 IDR
Худший трейд: -878 213 IDR
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +5 070 089.84 IDR
Макс. убыток в серии: -2 920 112.64 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Compounding
Нет отзывов
2025.11.27 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.27 16:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.11.19 15:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 15:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 14:59
Share of trading days is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.19 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 17:53
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 17:53
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.18 17:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 17:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.