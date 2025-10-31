SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAU IC
Jian Guang Chen

XAU IC

Jian Guang Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 105%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
19 (61.29%)
Verlusttrades:
12 (38.71%)
Bester Trade:
40.48 USD
Schlechtester Trade:
-34.80 USD
Bruttoprofit:
241.88 USD (7 719 pips)
Bruttoverlust:
-137.86 USD (3 524 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (72.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.99 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
0.01%
Max deposit load:
18.23%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Minuten
Erholungsfaktor:
1.57
Long-Positionen:
18 (58.06%)
Short-Positionen:
13 (41.94%)
Profit-Faktor:
1.75
Mathematische Gewinnerwartung:
3.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-58.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-58.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
19.35%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
66.32 USD (24.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.31% (66.32 USD)
Kapital:
2.70% (5.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 104
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.48 USD
Schlechtester Trade: -35 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -58.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 10
Tickmill-Live02
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live09
0.62 × 26
ICMarkets-Live06
0.92 × 51
ICMarketsSC-Live07
0.97 × 197
Exness-Real16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
1.04 × 187
ICMarketsSC-Live04
1.16 × 1202
ICMarketsSC-Live23
1.54 × 54
Axi-US06-Live
1.56 × 16
Exness-Real14
1.86 × 7
ICMarketsSC-Live26
2.25 × 1739
ICMarketsSC-Live24
2.28 × 338
ICMarketsSC-Live05
3.54 × 87
BlackBullMarkets-Live
4.08 × 66
Eightcap-Real
4.73 × 33
Exness-Real2
5.32 × 28
ICMarketsSC-Live32
5.61 × 142
ICMarketsSC-Live16
5.66 × 1743
FPMarkets-Live2
6.00 × 1
GrandCapital-Server
9.00 × 1
noch 13 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
严格的风控管理
Keine Bewertungen
2025.12.31 06:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 06:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 20:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 20:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 19:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.31 16:18
Share of trading days is too low
2025.10.31 16:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.31 16:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.31 05:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 05:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.31 05:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.31 05:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
XAU IC
30 USD pro Monat
105%
0
0
USD
207
USD
9
100%
31
61%
0%
1.75
3.36
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.