Negociações:
31
Negociações com lucro:
19 (61.29%)
Negociações com perda:
12 (38.71%)
Melhor negociação:
40.48 USD
Pior negociação:
-34.80 USD
Lucro bruto:
241.88 USD (7 719 pips)
Perda bruta:
-137.86 USD (3 524 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (72.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72.99 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
0.01%
Depósito máximo carregado:
18.23%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 minutos
Fator de recuperação:
1.57
Negociações longas:
18 (58.06%)
Negociações curtas:
13 (41.94%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
3.36 USD
Lucro médio:
12.73 USD
Perda média:
-11.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-58.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-58.20 USD (3)
Crescimento mensal:
19.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
66.32 USD (24.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.31% (66.32 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.70% (5.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|104
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.48 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +72.99 USD
Máxima perda consecutiva: -58.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1739
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
严格的风控管理
Sem comentários
