トレード:
31
利益トレード:
19 (61.29%)
損失トレード:
12 (38.71%)
ベストトレード:
40.48 USD
最悪のトレード:
-34.80 USD
総利益:
241.88 USD (7 719 pips)
総損失:
-137.86 USD (3 524 pips)
最大連続の勝ち:
6 (72.99 USD)
最大連続利益:
72.99 USD (6)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
0.01%
最大入金額:
18.23%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
1.57
長いトレード:
18 (58.06%)
短いトレード:
13 (41.94%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
3.36 USD
平均利益:
12.73 USD
平均損失:
-11.49 USD
最大連続の負け:
3 (-58.20 USD)
最大連続損失:
-58.20 USD (3)
月間成長:
19.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
66.32 USD (24.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.31% (66.32 USD)
エクイティによる:
2.70% (5.64 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|104
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +40.48 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +72.99 USD
最大連続損失: -58.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1739
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
