- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
19 (61.29%)
亏损交易:
12 (38.71%)
最好交易:
40.48 USD
最差交易:
-34.80 USD
毛利:
241.88 USD (7 719 pips)
毛利亏损:
-137.86 USD (3 524 pips)
最大连续赢利:
6 (72.99 USD)
最大连续盈利:
72.99 USD (6)
夏普比率:
0.32
交易活动:
0.01%
最大入金加载:
18.23%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 分钟
采收率:
1.57
长期交易:
18 (58.06%)
短期交易:
13 (41.94%)
利润因子:
1.75
预期回报:
3.36 USD
平均利润:
12.73 USD
平均损失:
-11.49 USD
最大连续失误:
3 (-58.20 USD)
最大连续亏损:
-58.20 USD (3)
每月增长:
19.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
66.32 USD (24.53%)
相对跌幅:
结余:
24.31% (66.32 USD)
净值:
2.70% (5.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|104
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.48 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +72.99 USD
最大连续亏损: -58.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1739
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
严格的风控管理
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
105%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
9
100%
31
61%
0%
1.75
3.36
USD
USD
24%
1:500