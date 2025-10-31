- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
19 (61.29%)
Убыточных трейдов:
12 (38.71%)
Лучший трейд:
40.48 USD
Худший трейд:
-34.80 USD
Общая прибыль:
241.88 USD (7 719 pips)
Общий убыток:
-137.86 USD (3 524 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (72.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
72.99 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
0.01%
Макс. загрузка депозита:
18.23%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
1.57
Длинных трейдов:
18 (58.06%)
Коротких трейдов:
13 (41.94%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
3.36 USD
Средняя прибыль:
12.73 USD
Средний убыток:
-11.49 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-58.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-58.20 USD (3)
Прирост в месяц:
19.35%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
66.32 USD (24.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.31% (66.32 USD)
По эквити:
2.70% (5.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|104
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.48 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +72.99 USD
Макс. убыток в серии: -58.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live09
|0.62 × 26
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
ICMarketsSC-Live07
|0.97 × 197
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.25 × 1739
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|9.00 × 1
еще 13...
严格的风控管理
