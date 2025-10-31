리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.50 × 10 ICMarketsSC-Live09 0.53 × 30 Tickmill-Live02 0.84 × 19 ICMarketsSC-Live07 0.92 × 239 ICMarkets-Live06 0.92 × 51 Exness-Real16 1.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 1.04 × 187 ICMarketsSC-Live04 1.16 × 1202 ICMarketsSC-Live23 1.54 × 54 Axi-US06-Live 1.56 × 16 Exness-Real14 1.86 × 7 ICMarketsSC-Live26 2.24 × 1905 ICMarketsSC-Live24 2.28 × 338 ICMarketsSC-Live05 3.54 × 87 ICMarketsSC-Live22 3.78 × 37 BlackBullMarkets-Live 4.08 × 66 Eightcap-Real 4.73 × 33 Exness-Real2 5.32 × 28 ICMarketsSC-Live32 5.61 × 142 ICMarketsSC-Live16 5.66 × 1743 FPMarkets-Live2 6.00 × 1 14 더...