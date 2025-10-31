- 자본
- 축소
트레이드:
35
이익 거래:
20 (57.14%)
손실 거래:
15 (42.86%)
최고의 거래:
40.48 USD
최악의 거래:
-34.80 USD
총 수익:
244.68 USD (7 753 pips)
총 손실:
-145.98 USD (3 739 pips)
연속 최대 이익:
6 (72.99 USD)
연속 최대 이익:
72.99 USD (6)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
0.01%
최대 입금량:
52.67%
최근 거래:
33 분 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
1.38
롱(주식매수):
19 (54.29%)
숏(주식차입매도):
16 (45.71%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
2.82 USD
평균 이익:
12.23 USD
평균 손실:
-9.73 USD
연속 최대 손실:
3 (-58.20 USD)
연속 최대 손실:
-58.20 USD (3)
월별 성장률:
-6.22%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
71.64 USD (26.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.18% (71.44 USD)
자본금별:
16.38% (33.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|XTIUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|102
|XTIUSD
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4K
|XTIUSD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40.48 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +72.99 USD
연속 최대 손실: -58.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live09
|0.53 × 30
|
Tickmill-Live02
|0.84 × 19
|
ICMarketsSC-Live07
|0.92 × 239
|
ICMarkets-Live06
|0.92 × 51
|
Exness-Real16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|1.04 × 187
|
ICMarketsSC-Live04
|1.16 × 1202
|
ICMarketsSC-Live23
|1.54 × 54
|
Axi-US06-Live
|1.56 × 16
|
Exness-Real14
|1.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live26
|2.24 × 1905
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 338
|
ICMarketsSC-Live05
|3.54 × 87
|
ICMarketsSC-Live22
|3.78 × 37
|
BlackBullMarkets-Live
|4.08 × 66
|
Eightcap-Real
|4.73 × 33
|
Exness-Real2
|5.32 × 28
|
ICMarketsSC-Live32
|5.61 × 142
|
ICMarketsSC-Live16
|5.66 × 1743
|
FPMarkets-Live2
|6.00 × 1
严格的风控管理
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
99%
0
0
USD
USD
201
USD
USD
10
91%
35
57%
0%
1.67
2.82
USD
USD
26%
1:500