- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
138 (45.54%)
Verlusttrades:
165 (54.46%)
Bester Trade:
215.73 USD
Schlechtester Trade:
-208.33 USD
Bruttoprofit:
14 797.77 USD (558 067 pips)
Bruttoverlust:
-14 022.32 USD (484 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 625.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 625.62 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
86.08%
Max deposit load:
14.61%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
220 (72.61%)
Short-Positionen:
83 (27.39%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
2.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-84.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 715.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 715.02 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-13.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
502.30 USD
Maximaler:
4 085.18 USD (62.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.02% (4 085.18 USD)
Kapital:
13.44% (568.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|775
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|74K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +215.73 USD
Schlechtester Trade: -208 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 625.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 715.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
noch 196 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Unlock your full trading potential with our premium forex signals. We specialize in delivering actionable trade alerts that have a proven track record of success. Our methodology focuses on delivering consistent pips while prioritizing risk management. We provide transparent, verified performance reports so you can see our results for yourself. Join our community of successful traders today and start receiving the insights you need to grow your account.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
11
0%
303
45%
86%
1.05
2.56
USD
USD
62%
1:50