Andi Rezhar Putra Anzhar

GainingPips

Andi Rezhar Putra Anzhar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
303
Gewinntrades:
138 (45.54%)
Verlusttrades:
165 (54.46%)
Bester Trade:
215.73 USD
Schlechtester Trade:
-208.33 USD
Bruttoprofit:
14 797.77 USD (558 067 pips)
Bruttoverlust:
-14 022.32 USD (484 099 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 625.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 625.62 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
86.08%
Max deposit load:
14.61%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
220 (72.61%)
Short-Positionen:
83 (27.39%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
2.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
107.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-84.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-1 715.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 715.02 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-13.46%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
502.30 USD
Maximaler:
4 085.18 USD (62.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.02% (4 085.18 USD)
Kapital:
13.44% (568.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 775
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +215.73 USD
Schlechtester Trade: -208 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 625.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 715.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
noch 196 ...
Unlock your full trading potential with our premium forex signals. We specialize in delivering actionable trade alerts that have a proven track record of success. Our methodology focuses on delivering consistent pips while prioritizing risk management. We provide transparent, verified performance reports so you can see our results for yourself. Join our community of successful traders today and start receiving the insights you need to grow your account.
Keine Bewertungen
2025.12.25 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 08:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 10:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 08:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GainingPips
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
3.3K
USD
11
0%
303
45%
86%
1.05
2.56
USD
62%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.