Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
138 (45.54%)
Убыточных трейдов:
165 (54.46%)
Лучший трейд:
215.73 USD
Худший трейд:
-208.33 USD
Общая прибыль:
14 797.77 USD (558 067 pips)
Общий убыток:
-14 022.32 USD (484 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 625.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 625.62 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
86.08%
Макс. загрузка депозита:
14.61%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
220 (72.61%)
Коротких трейдов:
83 (27.39%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
2.56 USD
Средняя прибыль:
107.23 USD
Средний убыток:
-84.98 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 715.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 715.02 USD (14)
Прирост в месяц:
-13.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
502.30 USD
Максимальная:
4 085.18 USD (62.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.02% (4 085.18 USD)
По эквити:
13.44% (568.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|775
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|74K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +215.73 USD
Худший трейд: -208 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 625.62 USD
Макс. убыток в серии: -1 715.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Unlock your full trading potential with our premium forex signals. We specialize in delivering actionable trade alerts that have a proven track record of success. Our methodology focuses on delivering consistent pips while prioritizing risk management. We provide transparent, verified performance reports so you can see our results for yourself. Join our community of successful traders today and start receiving the insights you need to grow your account.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
11
0%
303
45%
86%
1.05
2.56
USD
USD
62%
1:50