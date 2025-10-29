СигналыРазделы
Andi Rezhar Putra Anzhar

GainingPips

Andi Rezhar Putra Anzhar
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
303
Прибыльных трейдов:
138 (45.54%)
Убыточных трейдов:
165 (54.46%)
Лучший трейд:
215.73 USD
Худший трейд:
-208.33 USD
Общая прибыль:
14 797.77 USD (558 067 pips)
Общий убыток:
-14 022.32 USD (484 099 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 625.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 625.62 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
86.08%
Макс. загрузка депозита:
14.61%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
220 (72.61%)
Коротких трейдов:
83 (27.39%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
2.56 USD
Средняя прибыль:
107.23 USD
Средний убыток:
-84.98 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-1 715.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 715.02 USD (14)
Прирост в месяц:
-13.46%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
502.30 USD
Максимальная:
4 085.18 USD (62.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.02% (4 085.18 USD)
По эквити:
13.44% (568.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 775
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 74K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +215.73 USD
Худший трейд: -208 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +1 625.62 USD
Макс. убыток в серии: -1 715.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
еще 196...
Unlock your full trading potential with our premium forex signals. We specialize in delivering actionable trade alerts that have a proven track record of success. Our methodology focuses on delivering consistent pips while prioritizing risk management. We provide transparent, verified performance reports so you can see our results for yourself. Join our community of successful traders today and start receiving the insights you need to grow your account.
Нет отзывов
2025.12.25 12:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 00:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 08:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 10:19
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 09:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.06 09:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 08:56
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.29 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
