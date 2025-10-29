- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
303
Negociações com lucro:
138 (45.54%)
Negociações com perda:
165 (54.46%)
Melhor negociação:
215.73 USD
Pior negociação:
-208.33 USD
Lucro bruto:
14 797.77 USD (558 067 pips)
Perda bruta:
-14 022.32 USD (484 099 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 625.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 625.62 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
86.08%
Depósito máximo carregado:
14.61%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
220 (72.61%)
Negociações curtas:
83 (27.39%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
2.56 USD
Lucro médio:
107.23 USD
Perda média:
-84.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-1 715.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 715.02 USD (14)
Crescimento mensal:
-13.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
502.30 USD
Máximo:
4 085.18 USD (62.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.02% (4 085.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.44% (568.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|775
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|74K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +215.73 USD
Pior negociação: -208 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +1 625.62 USD
Máxima perda consecutiva: -1 715.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
196 mais ...
