SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Fdb Invest tesouraria
Firmiano Diniz Borges

Fdb Invest tesouraria

Firmiano Diniz Borges
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 36%
4xCube-MT5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 814
Gewinntrades:
2 037 (72.38%)
Verlusttrades:
777 (27.61%)
Bester Trade:
4 707.36 USD
Schlechtester Trade:
-15 066.28 USD
Bruttoprofit:
201 959.65 USD (111 280 pips)
Bruttoverlust:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (13 613.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 543.29 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.67%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
2 612 (92.82%)
Short-Positionen:
202 (7.18%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
21.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
99.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-180.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-8 780.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 066.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.14%
Jahresprognose:
25.98%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
88.80 USD
Maximaler:
16 614.80 USD (9.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.66% (16 383.27 USD)
Kapital:
27.53% (41 424.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDxx 2370
AUDCADxx 234
NZDCADxx 210
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDxx 1K
AUDCADxx 43K
NZDCADxx 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDxx 43K
AUDCADxx 20K
NZDCADxx 3.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 707.36 USD
Schlechtester Trade: -15 066 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 613.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 780.10 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 22:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.18 22:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 22:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Fdb Invest tesouraria
1000 USD pro Monat
36%
0
0
USD
272K
USD
19
98%
2 814
72%
100%
1.44
21.97
USD
28%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.