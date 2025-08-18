- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 814
Gewinntrades:
2 037 (72.38%)
Verlusttrades:
777 (27.61%)
Bester Trade:
4 707.36 USD
Schlechtester Trade:
-15 066.28 USD
Bruttoprofit:
201 959.65 USD (111 280 pips)
Bruttoverlust:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (13 613.59 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
18 543.29 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.67%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
3.72
Long-Positionen:
2 612 (92.82%)
Short-Positionen:
202 (7.18%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
21.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
99.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-180.34 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-8 780.10 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 066.28 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.14%
Jahresprognose:
25.98%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
88.80 USD
Maximaler:
16 614.80 USD (9.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.66% (16 383.27 USD)
Kapital:
27.53% (41 424.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|2370
|AUDCADxx
|234
|NZDCADxx
|210
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDxx
|1K
|AUDCADxx
|43K
|NZDCADxx
|19K
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDxx
|43K
|AUDCADxx
|20K
|NZDCADxx
|3.1K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 707.36 USD
Schlechtester Trade: -15 066 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13 613.59 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 780.10 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1000 USD pro Monat
36%
0
0
USD
USD
272K
USD
USD
19
98%
2 814
72%
100%
1.44
21.97
USD
USD
28%
1:500