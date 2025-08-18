SeñalesSecciones
Firmiano Diniz Borges

Fdb Invest tesouraria

Firmiano Diniz Borges
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 36%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 814
Transacciones Rentables:
2 037 (72.38%)
Transacciones Irrentables:
777 (27.61%)
Mejor transacción:
4 707.36 USD
Peor transacción:
-15 066.28 USD
Beneficio Bruto:
201 959.65 USD (111 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (13 613.59 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18 543.29 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.67%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
102
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.72
Transacciones Largas:
2 612 (92.82%)
Transacciones Cortas:
202 (7.18%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
21.97 USD
Beneficio medio:
99.15 USD
Pérdidas medias:
-180.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-8 780.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 066.28 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.14%
Pronóstico anual:
25.98%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
88.80 USD
Máxima:
16 614.80 USD (9.42%)
Reducción relativa:
De balance:
6.66% (16 383.27 USD)
De fondos:
27.53% (41 424.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDxx 2370
AUDCADxx 234
NZDCADxx 210
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDxx 1K
AUDCADxx 43K
NZDCADxx 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDxx 43K
AUDCADxx 20K
NZDCADxx 3.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 707.36 USD
Peor transacción: -15 066 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +13 613.59 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 780.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 22:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.18 22:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 22:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Fdb Invest tesouraria
1000 USD al mes
36%
0
0
USD
272K
USD
19
98%
2 814
72%
100%
1.44
21.97
USD
28%
1:500
