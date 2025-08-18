SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Fdb Invest tesouraria
Firmiano Diniz Borges

Fdb Invest tesouraria

Firmiano Diniz Borges
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
4xCube-MT5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 814
Negociações com lucro:
2 037 (72.38%)
Negociações com perda:
777 (27.61%)
Melhor negociação:
4 707.36 USD
Pior negociação:
-15 066.28 USD
Lucro bruto:
201 959.65 USD (111 280 pips)
Perda bruta:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (13 613.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 543.29 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
102
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
2 612 (92.82%)
Negociações curtas:
202 (7.18%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
21.97 USD
Lucro médio:
99.15 USD
Perda média:
-180.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-8 780.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15 066.28 USD (1)
Crescimento mensal:
2.14%
Previsão anual:
25.98%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.80 USD
Máximo:
16 614.80 USD (9.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.66% (16 383.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.53% (41 424.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDxx 2370
AUDCADxx 234
NZDCADxx 210
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDxx 1K
AUDCADxx 43K
NZDCADxx 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDxx 43K
AUDCADxx 20K
NZDCADxx 3.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 707.36 USD
Pior negociação: -15 066 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +13 613.59 USD
Máxima perda consecutiva: -8 780.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 22:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.18 22:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 22:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Fdb Invest tesouraria
1000 USD por mês
36%
0
0
USD
272K
USD
19
98%
2 814
72%
100%
1.44
21.97
USD
28%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.