Negociações:
2 814
Negociações com lucro:
2 037 (72.38%)
Negociações com perda:
777 (27.61%)
Melhor negociação:
4 707.36 USD
Pior negociação:
-15 066.28 USD
Lucro bruto:
201 959.65 USD (111 280 pips)
Perda bruta:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (13 613.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18 543.29 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.67%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
102
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.72
Negociações longas:
2 612 (92.82%)
Negociações curtas:
202 (7.18%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
21.97 USD
Lucro médio:
99.15 USD
Perda média:
-180.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-8 780.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-15 066.28 USD (1)
Crescimento mensal:
2.14%
Previsão anual:
25.98%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
88.80 USD
Máximo:
16 614.80 USD (9.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.66% (16 383.27 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.53% (41 424.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|2370
|AUDCADxx
|234
|NZDCADxx
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDxx
|1K
|AUDCADxx
|43K
|NZDCADxx
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDxx
|43K
|AUDCADxx
|20K
|NZDCADxx
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
