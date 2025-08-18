- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 814
盈利交易:
2 037 (72.38%)
亏损交易:
777 (27.61%)
最好交易:
4 707.36 USD
最差交易:
-15 066.28 USD
毛利:
201 959.65 USD (111 280 pips)
毛利亏损:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
最大连续赢利:
34 (13 613.59 USD)
最大连续盈利:
18 543.29 USD (31)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.67%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
102
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.72
长期交易:
2 612 (92.82%)
短期交易:
202 (7.18%)
利润因子:
1.44
预期回报:
21.97 USD
平均利润:
99.15 USD
平均损失:
-180.34 USD
最大连续失误:
14 (-8 780.10 USD)
最大连续亏损:
-15 066.28 USD (1)
每月增长:
2.14%
年度预测:
25.98%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
88.80 USD
最大值:
16 614.80 USD (9.42%)
相对跌幅:
结余:
6.66% (16 383.27 USD)
净值:
27.53% (41 424.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|2370
|AUDCADxx
|234
|NZDCADxx
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|1K
|AUDCADxx
|43K
|NZDCADxx
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|43K
|AUDCADxx
|20K
|NZDCADxx
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
