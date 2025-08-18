- Прирост
Всего трейдов:
2 814
Прибыльных трейдов:
2 037 (72.38%)
Убыточных трейдов:
777 (27.61%)
Лучший трейд:
4 707.36 USD
Худший трейд:
-15 066.28 USD
Общая прибыль:
201 959.65 USD (111 280 pips)
Общий убыток:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (13 613.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 543.29 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
102
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.72
Длинных трейдов:
2 612 (92.82%)
Коротких трейдов:
202 (7.18%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
21.97 USD
Средняя прибыль:
99.15 USD
Средний убыток:
-180.34 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-8 780.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 066.28 USD (1)
Прирост в месяц:
2.14%
Годовой прогноз:
25.98%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.80 USD
Максимальная:
16 614.80 USD (9.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.66% (16 383.27 USD)
По эквити:
27.53% (41 424.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|2370
|AUDCADxx
|234
|NZDCADxx
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|1K
|AUDCADxx
|43K
|NZDCADxx
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|43K
|AUDCADxx
|20K
|NZDCADxx
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +4 707.36 USD
Худший трейд: -15 066 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13 613.59 USD
Макс. убыток в серии: -8 780.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
