Firmiano Diniz Borges

Fdb Invest tesouraria

Firmiano Diniz Borges
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 36%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 814
Прибыльных трейдов:
2 037 (72.38%)
Убыточных трейдов:
777 (27.61%)
Лучший трейд:
4 707.36 USD
Худший трейд:
-15 066.28 USD
Общая прибыль:
201 959.65 USD (111 280 pips)
Общий убыток:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (13 613.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
18 543.29 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
102
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.72
Длинных трейдов:
2 612 (92.82%)
Коротких трейдов:
202 (7.18%)
Профит фактор:
1.44
Мат. ожидание:
21.97 USD
Средняя прибыль:
99.15 USD
Средний убыток:
-180.34 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-8 780.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-15 066.28 USD (1)
Прирост в месяц:
2.14%
Годовой прогноз:
25.98%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
88.80 USD
Максимальная:
16 614.80 USD (9.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.66% (16 383.27 USD)
По эквити:
27.53% (41 424.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 2370
AUDCADxx 234
NZDCADxx 210
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx 1K
AUDCADxx 43K
NZDCADxx 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx 43K
AUDCADxx 20K
NZDCADxx 3.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 707.36 USD
Худший трейд: -15 066 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +13 613.59 USD
Макс. убыток в серии: -8 780.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 05:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 20:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 13:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 04:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 16:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.23 16:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 16:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 13:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 22:13
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.18 22:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.18 22:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.