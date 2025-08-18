- 자본
트레이드:
3 718
이익 거래:
2 797 (75.22%)
손실 거래:
921 (24.77%)
최고의 거래:
5 222.20 USD
최악의 거래:
-15 066.28 USD
총 수익:
220 683.37 USD (155 157 pips)
총 손실:
-154 987.03 USD (65 340 pips)
연속 최대 이익:
34 (13 613.59 USD)
연속 최대 이익:
18 543.29 USD (31)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.09%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
468
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.95
롱(주식매수):
3 510 (94.41%)
숏(주식차입매도):
208 (5.59%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
17.67 USD
평균 이익:
78.90 USD
평균 손실:
-168.28 USD
연속 최대 손실:
14 (-8 780.10 USD)
연속 최대 손실:
-15 066.28 USD (1)
월별 성장률:
4.30%
연간 예측:
52.59%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
88.80 USD
최대한의:
16 614.80 USD (9.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.66% (16 383.27 USD)
자본금별:
27.53% (41 424.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|3261
|AUDCADxx
|237
|NZDCADxx
|220
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDxx
|3.8K
|AUDCADxx
|42K
|NZDCADxx
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDxx
|67K
|AUDCADxx
|19K
|NZDCADxx
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 222.20 USD
최악의 거래: -15 066 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +13 613.59 USD
연속 최대 손실: -8 780.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1000 USD
38%
0
0
USD
USD
276K
USD
USD
21
99%
3 718
75%
100%
1.42
17.67
USD
USD
28%
1:500