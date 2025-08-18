- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 814
利益トレード:
2 037 (72.38%)
損失トレード:
777 (27.61%)
ベストトレード:
4 707.36 USD
最悪のトレード:
-15 066.28 USD
総利益:
201 959.65 USD (111 280 pips)
総損失:
-140 127.14 USD (45 626 pips)
最大連続の勝ち:
34 (13 613.59 USD)
最大連続利益:
18 543.29 USD (31)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.67%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
102
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.72
長いトレード:
2 612 (92.82%)
短いトレード:
202 (7.18%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
21.97 USD
平均利益:
99.15 USD
平均損失:
-180.34 USD
最大連続の負け:
14 (-8 780.10 USD)
最大連続損失:
-15 066.28 USD (1)
月間成長:
2.14%
年間予想:
25.98%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
88.80 USD
最大の:
16 614.80 USD (9.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.66% (16 383.27 USD)
エクイティによる:
27.53% (41 424.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|2370
|AUDCADxx
|234
|NZDCADxx
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDxx
|1K
|AUDCADxx
|43K
|NZDCADxx
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDxx
|43K
|AUDCADxx
|20K
|NZDCADxx
|3.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 707.36 USD
最悪のトレード: -15 066 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +13 613.59 USD
最大連続損失: -8 780.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
36%
0
0
USD
USD
272K
USD
USD
19
98%
2 814
72%
100%
1.44
21.97
USD
USD
28%
1:500