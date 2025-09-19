Währungen / SEAL-PA
SEAL-PA: Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref
25.88 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SEAL-PA hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.86 bis zu einem Hoch von 25.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
25.86 25.90
Jahresspanne
25.06 25.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.88
- Eröffnung
- 25.86
- Bid
- 25.88
- Ask
- 26.18
- Tief
- 25.86
- Hoch
- 25.90
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.74%
- 6-Monatsänderung
- 2.45%
- Jahresänderung
- 2.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K