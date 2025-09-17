КотировкиРазделы
SEAL-PA: Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref

25.92 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SEAL-PA за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.82, а максимальная — 25.92.

Следите за динамикой Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.82 25.92
Годовой диапазон
25.06 25.99
Предыдущее закрытие
25.91
Open
25.82
Bid
25.92
Ask
26.22
Low
25.82
High
25.92
Объем
2
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.90%
6-месячное изменение
2.61%
Годовое изменение
2.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.