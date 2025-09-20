Valute / SEAL-PA
SEAL-PA: Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref
25.84 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SEAL-PA ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.83 e ad un massimo di 25.90.
Segui le dinamiche di Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.83 25.90
Intervallo Annuale
25.06 25.99
- Chiusura Precedente
- 25.88
- Apertura
- 25.90
- Bid
- 25.84
- Ask
- 26.14
- Minimo
- 25.83
- Massimo
- 25.90
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -0.15%
- Variazione Mensile
- 0.58%
- Variazione Semestrale
- 2.30%
- Variazione Annuale
- 2.30%
20 settembre, sabato