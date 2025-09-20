QuotazioniSezioni
SEAL-PA: Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref

25.84 USD 0.04 (0.15%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SEAL-PA ha avuto una variazione del -0.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.83 e ad un massimo di 25.90.

Segui le dinamiche di Seapeak LLC 9.00% Series A Cumulative Redeemable Perpetual Pref. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.83 25.90
Intervallo Annuale
25.06 25.99
Chiusura Precedente
25.88
Apertura
25.90
Bid
25.84
Ask
26.14
Minimo
25.83
Massimo
25.90
Volume
9
Variazione giornaliera
-0.15%
Variazione Mensile
0.58%
Variazione Semestrale
2.30%
Variazione Annuale
2.30%
20 settembre, sabato