HYPR: Hyperfine Inc - Class A
1.43 USD 0.04 (2.88%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HYPR hat sich für heute um 2.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.37 bis zu einem Hoch von 1.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hyperfine Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.37 1.43
Jahresspanne
0.53 1.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.39
- Eröffnung
- 1.39
- Bid
- 1.43
- Ask
- 1.73
- Tief
- 1.37
- Hoch
- 1.43
- Volumen
- 142
- Tagesänderung
- 2.88%
- Monatsänderung
- 11.72%
- 6-Monatsänderung
- 104.29%
- Jahresänderung
- 36.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K