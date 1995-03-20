Währungen / GRID
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GRID: First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index F
150.24 USD 0.41 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GRID hat sich für heute um 0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 150.16 bis zu einem Hoch von 150.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index F-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRID News
- Gresham House Energy Storage Fund: Wachstum hat Vorrang vor Dividende
- Gresham House Energy Storage Fund prioritizes growth over dividends
- Beyond Pledges: A Climate Strategy Investors Can Actually Analyze
- Income Investors: Don’t Stretch For Equity Yield
- GRID: Smart Grids Are The Next Big Investment Wave (NASDAQ:GRID)
- Tantalus Q2 2025 presentation slides: Revenue jumps 22% as grid modernization strategy gains traction
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- Should You Invest in the Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)?
- Inside The Green Economy: What It Is And Why It Matters
- Should You Invest in the First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure ETF (GRID)?
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Tantalus Systems stock maintains Outperform rating at Raymond James
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Gresham House Energy Storage Fund reports successful AGM vote
- Who Will Benefit From Deregulation?
- The Little-Known Credit Holding Up The Clean Fuel Market
- Renewable Energy And Insurers: Tailor Made?
- GRID: A Battle-Tested AI Play Hits New All-Time Highs (NASDAQ:GRID)
- Eaton Sees Q1 Organic Sales Surge 9%, Boosts 2025 Guidance - Eaton Corp (NYSE:ETN)
- CIO Notebook: Risk Assets Under Pressure As Trump Expands Tariffs
- April 2025 Perspective
- Trade Turbulence And The Tariff-ic Mess For Investors
- Inflection Points: Trying To Reason With High Vol Season
- EU Clean Industrial Deal: Lowering Energy Bills Will Face Hurdles
GRID on the Community Forum
- Nice GRID EA - lets Make it More Profitable (12)
- Who can help me to make EA (3)
- Need help to Code GRID EA (3)
- how to code thid Grid EA (2)
- Grid Trading! (1)
- GRID Idea - Coder needed! (1)
- EA Loss Recovery (1)
- How about optimization in background?
- Makegrid... inverse Grid
- Ea or script for repaint GRID
Handelsanwendungen für GRID
Smart Gold Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
3.95 (20)
SMART GOLD ROBOT - Entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzieller Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert. Aber das hier ist das Besondere daran: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine Strategie ist 100% perfekt)
FJ Universe DCA Investor
Frantisek Juris
DCA INVESTOR BOT | MetaTrader 5 Trading-Roboter Eine automatisierte Trading-Lösung, die entwickelt wurde, um Ihre Trading-Strategie auf MetaTrader 5 (MT5) zu vereinfachen und zu optimieren. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt eine disziplinierte Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Strategie, um Kaufpositionen auszuführen und Trades effizient zu verwalten. Er bewertet die Bedingungen für die Eröffnung einer Kaufposition und aktualisiert das Take-Profit-Niveau nach dem Öffnen jeder neuen Kerze. Wenn keine a
BreakoutPulse MT5
Guilherme Jose Mattes
5 (9)
ACHTUNG: VERWENDEN SIE NICHT DEN STANDARDSATZ. BITTE VERWENDEN SIE DIE UNTEN EMPFOHLENEN SETS DOWNLOAD HIER V8.0 Setfiles - aktualisiert am 12/08/2025 Bitte fügen Sie jetzt den http://worldtimeapi.org/api/timezone/Etc/UTC Link zu Ihrem MT5 Terminal hinzu . Dies ist ein Scalper-System, und der Tick-Backtest ist für diese Art von System realistischer. Wir stellen Ihnen BreakoutPulse vor: Ihr ultimativer Handelsbegleiter für XAUUSD, US30 und USTEC - und Sie können auch Ihre eigenen Dateien erstel
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast ist ein Expert Advisor, der aus meiner Erfahrung im manuellen Handel entwickelt und automatisiert wurde. SouthEast wurde speziell entwickelt, um mit kleinen Einlagen maximale Gewinne zu erzielen, wobei die Sicherheit Ihrer Mittel im Vordergrund steht. Warum SouthEast? SouthEast erfordert keine komplizierten Einstellungen und ist einfach zu bedienen, da der Benutzer nur eine bereits vorhandene Datei hochladen muss. Derzeit gibt es Setdateien für 20 Devisenpaare. Der beste GRID EA mit
Hedging Pro Ultimate
Sugianto
5 (5)
Hedging Pro Ultimate ist ein Expert Advisor, der vollautomatisch oder halbautomatisch arbeiten kann. MT4 Version | Produktwissen & Setfile Vorgeschlagene Paare: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD Experten-Parameter : 1. Offene Positionen verwalten + Modus für offene Positionen: Wählen Sie die Methode der offenen Position + Trendlinie nach Positionseröffnung löschen: Setzen Sie false für fortlaufende schwebende Aufträge. + Neuen Zyklus fortsetzen: Setzen Sie false, um einen neuen Zyklus zu stoppen. 2. Pen
GOLD Edge PRO MT5
Hideki Nakajima
4.92 (12)
Gold Edge Pro ist ein EA, der ausschließlich für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kann auch für andere Währungspaare verwendet werden. Dieser EA handelt trendfolgend unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts und mehrerer Zeitrahmen-RSIs. Verwenden Sie den GRID-Handel. Nachrichtenfilter sind verfügbar. Dieser EA schließt mit der "DD Reduce"-Funktion, wenn er nach unten zieht. Sie können Trailing-Stops für den "GRID-Handel" und die "DD Reduce"-Funktion setzen. Zusätzliche Trades können über
Smart Bitcoin Robot
Ralph Jordan Lipata De Jesus
SMART BITCOIN ROBOT - gebaut von einem 7-stelligen finanzierten Trader Entwickelt von einem erfahrenen finanzierten Trader mit mehrfach verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (Profil prüfen ) Nach vielen Jahren des manuellen Handels und dem Erreichen siebenstelliger finanzierter Konten, habe ich meine exakte Handelsstrategie in diesem leistungsstarken EA automatisiert und für Bitcoin optimiert . Aber hier ist, was es besonders macht: Wenn sich der Markt gegen unsere Position bewegt (denn keine S
Grid Master Pro12
Sidi Mamoune Moulay Ely
3.5 (2)
GridMaster ULTRA - Adaptive Künstliche Intelligenz Der fortschrittlichste Grid EA auf dem MT5 Markt GridMaster ULTRA revolutioniert den Grid-Handel mit adaptiver künstlicher Intelligenz , die sich automatisch an die Marktbedingungen in Echtzeit anpasst. KURZBESCHREIBUNG Intelligenter Grid Expert Advisor mit adaptiver KI, mehrdimensionaler Marktanalyse, dynamischem Risikomanagement und automatischer Parameteroptimierung. Fortschrittliches Schutzsystem und kontinuierliche Anpassung für al
FREE
Tagesspanne
150.16 150.43
Jahresspanne
99.80 151.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 149.83
- Eröffnung
- 150.37
- Bid
- 150.24
- Ask
- 150.54
- Tief
- 150.16
- Hoch
- 150.43
- Volumen
- 47
- Tagesänderung
- 0.27%
- Monatsänderung
- 7.38%
- 6-Monatsänderung
- 33.29%
- Jahresänderung
- 17.74%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%