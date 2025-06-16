Währungen / DWSN
DWSN: Dawson Geophysical Company
1.70 USD 0.06 (3.66%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DWSN hat sich für heute um 3.66% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.61 bis zu einem Hoch von 1.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dawson Geophysical Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.61 1.73
Jahresspanne
1.08 5.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.64
- Eröffnung
- 1.66
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Tief
- 1.61
- Hoch
- 1.73
- Volumen
- 100
- Tagesänderung
- 3.66%
- Monatsänderung
- 6.25%
- 6-Monatsänderung
- 36.00%
- Jahresänderung
- 7.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K