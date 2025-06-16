Valute / DWSN
DWSN: Dawson Geophysical Company
1.72 USD 0.08 (4.88%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DWSN ha avuto una variazione del 4.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.61 e ad un massimo di 1.73.
Segui le dinamiche di Dawson Geophysical Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.61 1.73
Intervallo Annuale
1.08 5.54
- Chiusura Precedente
- 1.64
- Apertura
- 1.66
- Bid
- 1.72
- Ask
- 2.02
- Minimo
- 1.61
- Massimo
- 1.73
- Volume
- 178
- Variazione giornaliera
- 4.88%
- Variazione Mensile
- 7.50%
- Variazione Semestrale
- 37.60%
- Variazione Annuale
- 8.86%
21 settembre, domenica