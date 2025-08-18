Währungen / BXSL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BXSL: Blackstone Secured Lending Fund of Beneficial Interest
28.07 USD 0.55 (2.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BXSL hat sich für heute um 2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.42 bis zu einem Hoch von 28.12 gehandelt.
Verfolgen Sie die Blackstone Secured Lending Fund of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXSL News
- Gladstone Capital: One Of Few Buying Opportunities In The BDC Segment (NASDAQ:GLAD)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- UBS startet Coverage für Blackstone Secured Lending Fund mit "Neutral"
- Blackstone Secured Lending Fund stock initiated at Neutral by UBS
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- The Worst Setup For BDCs In Years
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- 1 BDC For 10% Yield Protection, 1 For Alpha
- 2 BDCs That Should Navigate The Dividend Cutting Spree That Could Be Coming
- Fidus Investment Stock: Executing On The Macro Environment With Precision (NASDAQ:FDUS)
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
- 3 Elite Stocks Yielding 8-10% That Could Be Perfect For What's Next
- 2 BDCs To Dump Before The Fed Cuts
- Morgan Stanley Direct Lending: 11.6% Yield, But How Safe Is The Dividend? (MSDL)
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Blackstone Secured Lending: I Say Chances Of A Dividend Cut Are About 50/50 (BXSL)
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
Tagesspanne
27.42 28.12
Jahresspanne
25.89 34.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.52
- Eröffnung
- 27.60
- Bid
- 28.07
- Ask
- 28.37
- Tief
- 27.42
- Hoch
- 28.12
- Volumen
- 4.271 K
- Tagesänderung
- 2.00%
- Monatsänderung
- -5.93%
- 6-Monatsänderung
- -13.60%
- Jahresänderung
- -4.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K