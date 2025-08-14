통화 / BXSL
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BXSL: Blackstone Secured Lending Fund of Beneficial Interest
27.73 USD 0.34 (1.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BXSL 환율이 오늘 -1.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.62이고 고가는 28.27이었습니다.
Blackstone Secured Lending Fund of Beneficial Interest 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BXSL News
- Gladstone Capital: One Of Few Buying Opportunities In The BDC Segment (NASDAQ:GLAD)
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Are You Falling For These 3 BDC Dividend Myths?
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- Blackstone Secured Lending Fund stock initiated at Neutral by UBS
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- The Worst Setup For BDCs In Years
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- Carlyle Secured Lending: Thesis Has Played Out, But Macro Uncertainty Is Real Risk (CGBD)
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- 1 BDC For 10% Yield Protection, 1 For Alpha
- 2 BDCs That Should Navigate The Dividend Cutting Spree That Could Be Coming
- Fidus Investment Stock: Executing On The Macro Environment With Precision (NASDAQ:FDUS)
- Inside The Income Factory: Credit Asset Investing With Steven Bavaria
- 3 Elite Stocks Yielding 8-10% That Could Be Perfect For What's Next
- 2 BDCs To Dump Before The Fed Cuts
- Morgan Stanley Direct Lending: 11.6% Yield, But How Safe Is The Dividend? (MSDL)
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Blackstone Secured Lending: I Say Chances Of A Dividend Cut Are About 50/50 (BXSL)
- 12 Undercovered Stocks: BrightSpire Capital, Vertex Pharmaceuticals, Adobe And More
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
일일 변동 비율
27.62 28.27
년간 변동
25.89 34.64
- 이전 종가
- 28.07
- 시가
- 28.23
- Bid
- 27.73
- Ask
- 28.03
- 저가
- 27.62
- 고가
- 28.27
- 볼륨
- 4.425 K
- 일일 변동
- -1.21%
- 월 변동
- -7.07%
- 6개월 변동
- -14.65%
- 년간 변동율
- -5.36%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K