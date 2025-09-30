- Übersicht
AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema
Der Wechselkurs von AHH-PA hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.36 bis zu einem Hoch von 22.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AHH-PA heute?
Die Aktie von Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) notiert heute bei 22.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.47 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von AHH-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AHH-PA Dividenden?
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema wird derzeit mit 22.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHH-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich AHH-PA-Aktien?
Sie können Aktien von Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) zum aktuellen Kurs von 22.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.36 oder 22.66 platziert, während 4 und -0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHH-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AHH-PA-Aktien?
Bei einer Investition in Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 19.91 - 23.32 und der aktuelle Kurs 22.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 2.01%, bevor sie Orders zu 22.36 oder 22.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHH-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Armada Hoffler Properties, Inc.?
Der höchste Kurs von Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.32. Innerhalb von 19.91 - 23.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Armada Hoffler Properties, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.36 und der Spanne 19.91 - 23.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AHH-PA statt?
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.47 und 2.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.47
- Eröffnung
- 22.43
- Bid
- 22.36
- Ask
- 22.66
- Tief
- 22.36
- Hoch
- 22.47
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -0.49%
- Monatsänderung
- 1.54%
- 6-Monatsänderung
- 2.01%
- Jahresänderung
- 2.01%
