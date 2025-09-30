KurseKategorien
AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema

22.36 USD 0.11 (0.49%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AHH-PA hat sich für heute um -0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.36 bis zu einem Hoch von 22.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AHH-PA heute?

Die Aktie von Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) notiert heute bei 22.36. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.49% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.47 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von AHH-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AHH-PA Dividenden?

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema wird derzeit mit 22.36 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.01% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AHH-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich AHH-PA-Aktien?

Sie können Aktien von Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) zum aktuellen Kurs von 22.36 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.36 oder 22.66 platziert, während 4 und -0.31% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AHH-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AHH-PA-Aktien?

Bei einer Investition in Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema müssen die jährliche Spanne 19.91 - 23.32 und der aktuelle Kurs 22.36 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.54% und 2.01%, bevor sie Orders zu 22.36 oder 22.66 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AHH-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Armada Hoffler Properties, Inc.?

Der höchste Kurs von Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) im vergangenen Jahr lag bei 23.32. Innerhalb von 19.91 - 23.32 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.47 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Armada Hoffler Properties, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) im Laufe des Jahres betrug 19.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.36 und der Spanne 19.91 - 23.32 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AHH-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AHH-PA statt?

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.47 und 2.01% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
22.36 22.47
Jahresspanne
19.91 23.32
Vorheriger Schlusskurs
22.47
Eröffnung
22.43
Bid
22.36
Ask
22.66
Tief
22.36
Hoch
22.47
Volumen
4
Tagesänderung
-0.49%
Monatsänderung
1.54%
6-Monatsänderung
2.01%
Jahresänderung
2.01%
