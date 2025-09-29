- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema
AHH-PAの今日の為替レートは、-0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり22.36の安値と22.47の高値で取引されました。
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AHH-PA株の現在の価格は？
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaの株価は本日22.36です。-0.49%内で取引され、前日の終値は22.47、取引量は4に達しました。AHH-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaの株は配当を出しますか？
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaの現在の価格は22.36です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.01%やUSDにも注目します。AHH-PAの動きはライブチャートで確認できます。
AHH-PA株を買う方法は？
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaの株は現在22.36で購入可能です。注文は通常22.36または22.66付近で行われ、4や-0.31%が市場の動きを示します。AHH-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
AHH-PA株に投資する方法は？
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaへの投資では、年間の値幅19.91 - 23.32と現在の22.36を考慮します。注文は多くの場合22.36や22.66で行われる前に、1.54%や2.01%と比較されます。AHH-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Armada Hoffler Properties, Inc.の株の最高値は？
Armada Hoffler Properties, Inc.の過去1年の最高値は23.32でした。19.91 - 23.32内で株価は大きく変動し、22.47と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Armada Hoffler Properties, Inc.の株の最低値は？
Armada Hoffler Properties, Inc.(AHH-PA)の年間最安値は19.91でした。現在の22.36や19.91 - 23.32と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AHH-PAの動きはライブチャートで確認できます。
AHH-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeemaは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.47、2.01%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.47
- 始値
- 22.43
- 買値
- 22.36
- 買値
- 22.66
- 安値
- 22.36
- 高値
- 22.47
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.49%
- 1ヶ月の変化
- 1.54%
- 6ヶ月の変化
- 2.01%
- 1年の変化
- 2.01%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前