- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema
Le taux de change de AHH-PA a changé de -0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.36 et à un maximum de 22.47.
Suivez la dynamique Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AHH-PA aujourd'hui ?
L'action Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema est cotée à 22.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.49%, a clôturé hier à 22.47 et son volume d'échange a atteint 4. Le graphique en temps réel du cours de AHH-PA présente ces mises à jour.
L'action Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema verse-t-elle des dividendes ?
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema est actuellement valorisé à 22.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.01% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AHH-PA.
Comment acheter des actions AHH-PA ?
Vous pouvez acheter des actions Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema au cours actuel de 22.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 22.36 ou de 22.66, le 4 et le -0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AHH-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AHH-PA ?
Investir dans Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.91 - 23.32 et le prix actuel 22.36. Beaucoup comparent 1.54% et 2.01% avant de passer des ordres à 22.36 ou 22.66. Consultez le graphique du cours de AHH-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Armada Hoffler Properties, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Armada Hoffler Properties, Inc. l'année dernière était 23.32. Au cours de 19.91 - 23.32, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 22.47 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Armada Hoffler Properties, Inc. ?
Le cours le plus bas de Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) sur l'année a été 19.91. Sa comparaison avec 22.36 et 19.91 - 23.32 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AHH-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AHH-PA a-t-elle été divisée ?
Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 22.47 et 2.01% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 22.47
- Ouverture
- 22.43
- Bid
- 22.36
- Ask
- 22.66
- Plus Bas
- 22.36
- Plus Haut
- 22.47
- Volume
- 4
- Changement quotidien
- -0.49%
- Changement Mensuel
- 1.54%
- Changement à 6 Mois
- 2.01%
- Changement Annuel
- 2.01%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4