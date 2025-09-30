QuotazioniSezioni
AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema

22.36 USD 0.11 (0.49%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AHH-PA ha avuto una variazione del -0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.36 e ad un massimo di 22.47.

Segui le dinamiche di Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AHH-PA oggi?

Oggi le azioni Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema sono prezzate a 22.36. Viene scambiato all'interno di -0.49%, la chiusura di ieri è stata 22.47 e il volume degli scambi ha raggiunto 4. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AHH-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema pagano dividendi?

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema è attualmente valutato a 22.36. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.01% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AHH-PA.

Come acquistare azioni AHH-PA?

Puoi acquistare azioni Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema al prezzo attuale di 22.36. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.36 o 22.66, mentre 4 e -0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AHH-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AHH-PA?

Investire in Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema implica considerare l'intervallo annuale 19.91 - 23.32 e il prezzo attuale 22.36. Molti confrontano 1.54% e 2.01% prima di effettuare ordini su 22.36 o 22.66. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AHH-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Armada Hoffler Properties, Inc.?

Il prezzo massimo di Armada Hoffler Properties, Inc. nell'ultimo anno è stato 23.32. All'interno di 19.91 - 23.32, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.47 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Armada Hoffler Properties, Inc.?

Il prezzo più basso di Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) nel corso dell'anno è stato 19.91. Confrontandolo con gli attuali 22.36 e 19.91 - 23.32 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AHH-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AHH-PA?

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.47 e 2.01%.

Intervallo Giornaliero
22.36 22.47
Intervallo Annuale
19.91 23.32
Chiusura Precedente
22.47
Apertura
22.43
Bid
22.36
Ask
22.66
Minimo
22.36
Massimo
22.47
Volume
4
Variazione giornaliera
-0.49%
Variazione Mensile
1.54%
Variazione Semestrale
2.01%
Variazione Annuale
2.01%
