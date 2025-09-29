报价部分
货币 / AHH-PA
回到股票

AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema

22.36 USD 0.11 (0.49%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日AHH-PA汇率已更改-0.49%。当日，交易品种以低点22.36和高点22.47进行交易。

关注Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AHH-PA股票今天的价格是多少？

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema股票今天的定价为22.36。它在-0.49%范围内交易，昨天的收盘价为22.47，交易量达到4。AHH-PA的实时价格图表显示了这些更新。

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema股票是否支付股息？

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema目前的价值为22.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.01%和USD。实时查看图表以跟踪AHH-PA走势。

如何购买AHH-PA股票？

您可以以22.36的当前价格购买Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema股票。订单通常设置在22.36或22.66附近，而4和-0.31%显示市场活动。立即关注AHH-PA的实时图表更新。

如何投资AHH-PA股票？

投资Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema需要考虑年度范围19.91 - 23.32和当前价格22.36。许多人在以22.36或22.66下订单之前，会比较1.54%和。实时查看AHH-PA价格图表，了解每日变化。

Armada Hoffler Properties, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Armada Hoffler Properties, Inc.的最高价格是23.32。在19.91 - 23.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema的绩效。

Armada Hoffler Properties, Inc.股票的最低价格是多少？

Armada Hoffler Properties, Inc.（AHH-PA）的最低价格为19.91。将其与当前的22.36和19.91 - 23.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AHH-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AHH-PA股票是什么时候拆分的？

Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.47和2.01%中可见。

日范围
22.36 22.47
年范围
19.91 23.32
前一天收盘价
22.47
开盘价
22.43
卖价
22.36
买价
22.66
最低价
22.36
最高价
22.47
交易量
4
日变化
-0.49%
月变化
1.54%
6个月变化
2.01%
年变化
2.01%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值