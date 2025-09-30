CotaçõesSeções
Moedas / AHH-PA
Voltar para Ações

AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema

22.36 USD 0.11 (0.49%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AHH-PA para hoje mudou para -0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.36 e o mais alto foi 22.47.

Veja a dinâmica do par de moedas Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AHH-PA hoje?

Hoje Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) está avaliado em 22.36. O instrumento é negociado dentro de -0.49%, o fechamento de ontem foi 22.47, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHH-PA em tempo real.

As ações de Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema pagam dividendos?

Atualmente Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema está avaliado em 22.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.01% e USD. Monitore os movimentos de AHH-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AHH-PA?

Você pode comprar ações de Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) pelo preço atual 22.36. Ordens geralmente são executadas perto de 22.36 ou 22.66, enquanto 4 e -0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHH-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AHH-PA?

Investir em Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 19.91 - 23.32 e o preço atual 22.36. Muitos comparam 1.54% e 2.01% antes de enviar ordens em 22.36 ou 22.66. Estude as mudanças diárias de preço de AHH-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Armada Hoffler Properties, Inc.?

O maior preço de Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) no último ano foi 23.32. As ações oscilaram bastante dentro de 19.91 - 23.32, e a comparação com 22.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Armada Hoffler Properties, Inc.?

O menor preço de Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) no ano foi 19.91. A comparação com o preço atual 22.36 e 19.91 - 23.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHH-PA?

No passado Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.47 e 2.01% após os eventos corporativos.

Faixa diária
22.36 22.47
Faixa anual
19.91 23.32
Fechamento anterior
22.47
Open
22.43
Bid
22.36
Ask
22.66
Low
22.36
High
22.47
Volume
4
Mudança diária
-0.49%
Mudança mensal
1.54%
Mudança de 6 meses
2.01%
Mudança anual
2.01%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4