- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
AHH-PA: Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema
A taxa do AHH-PA para hoje mudou para -0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.36 e o mais alto foi 22.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AHH-PA hoje?
Hoje Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) está avaliado em 22.36. O instrumento é negociado dentro de -0.49%, o fechamento de ontem foi 22.47, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AHH-PA em tempo real.
As ações de Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema pagam dividendos?
Atualmente Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema está avaliado em 22.36. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.01% e USD. Monitore os movimentos de AHH-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AHH-PA?
Você pode comprar ações de Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema (AHH-PA) pelo preço atual 22.36. Ordens geralmente são executadas perto de 22.36 ou 22.66, enquanto 4 e -0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AHH-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AHH-PA?
Investir em Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema envolve considerar a faixa anual 19.91 - 23.32 e o preço atual 22.36. Muitos comparam 1.54% e 2.01% antes de enviar ordens em 22.36 ou 22.66. Estude as mudanças diárias de preço de AHH-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Armada Hoffler Properties, Inc.?
O maior preço de Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) no último ano foi 23.32. As ações oscilaram bastante dentro de 19.91 - 23.32, e a comparação com 22.47 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Armada Hoffler Properties, Inc.?
O menor preço de Armada Hoffler Properties, Inc. (AHH-PA) no ano foi 19.91. A comparação com o preço atual 22.36 e 19.91 - 23.32 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AHH-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AHH-PA?
No passado Armada Hoffler Properties Inc 6.75% Series A Cumulative Redeema passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 22.47 e 2.01% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 22.47
- Open
- 22.43
- Bid
- 22.36
- Ask
- 22.66
- Low
- 22.36
- High
- 22.47
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.49%
- Mudança mensal
- 1.54%
- Mudança de 6 meses
- 2.01%
- Mudança anual
- 2.01%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4