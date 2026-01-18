Liquidity Apex Pro
- Experten
- Rayan Myrie
- Version: 3.30
- Aktivierungen: 5
Liquidity Apex Pro ist ein professioneller Expert Advisor im institutionellen Stil, der für Händler entwickelt wurde, die trendorientierte Einstiege, disziplinierte Risikokontrolle und Handelsqualität gegenüber Handelsquantität bevorzugen.
Dieser EA ist kein Scalper, Grid, Martingale, Hedge oder Recovery System.
Er verwendet Multi-Timeframe-Trendbestätigungen, volatilitätsbewusste Filter und strenge tägliche Risikolimits, um unter realen Marktbedingungen sicher zu operieren.
⚙️ Wie es funktioniert (Kurzübersicht)
Liquidity Apex Pro handelt nur, wenn mehrere Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammentreffen:
-
Multi-Timeframe-Trendausrichtung
-
H1-Ausführung mit H4-Bestätigung
-
Handelt nur, wenn beide Timeframes übereinstimmen
-
-
EMA Trend & Momentum Stärke
-
EMA (50 / 200) gibt die Richtung vor
-
ATR-basierter Slope-Filter vermeidet schwache oder seitwärts laufende Märkte
-
-
Volatilitäts-Bewusstsein
-
ATR stellt sicher, dass Einstiege den aktuellen Marktbedingungen entsprechen
-
-
Session-basierter Handel
-
Handelt nur während der Marktstunden mit hoher Liquidität
-
Vermeidet Perioden mit geringem Handelsvolumen und Spread-Spitzen
-
-
Ein Handel pro Trend
-
Verhindert Over-Trading und Signal-Stacking
-
-
Täglicher Drawdown-Schutz
-
Beendet den Handel automatisch, sobald das tägliche Risikolimit erreicht ist
-
⏱️ Bester Zeitrahmen & Verwendung
-
Empfohlener Chart-Zeitrahmen: H1 (1-Stunden)
-
Interne Logik:
-
H1 = Ausführung
-
H4 = Trendbestätigung
-
⚠️ Niedrigere Zeitrahmen (M1-M15) werden nicht empfohlen und können die Genauigkeit verringern.
🧪 Backtesting vs. Live-Markt
-
Backtests sind für die Validierung der Logik nützlich
-
Die tatsächliche Leistung hängt ab von:
-
Live-Spreads
-
Qualität der Ausführung
-
Liquiditätsbedingungen
-
Beste Bewertungsmethode:
Führen Sie ein Demo- oder kleines Live-Konto aus, um das reale Verhalten zu beobachten.
🔐 Sicheres Risiko-Setup (skimmbar)
🟡 Gold (XAUUSD) - Empfohlene Einstellungen
Gold ist volatil und erfordert ein konservatives Risiko.
-
Zeitrahmen: H1
-
RisikoProzentsatz:
-
$100-$300 → 0.20% - 0.30%
-
$500-$1,000 → 0.30% - 0.40%
-
$2,000-$5,000 → 0.40% - 0.50%
-
$10.000+ → 0,50% max.
-
Warum:
Goldspreads und Volatilität erfordern breitere Stopps. Ein zu hohes Risiko bei Gold ist die häufigste Ursache für Verluste.
💱 Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.) - Empfohlene Einstellungen
-
Zeitrahmen: H1
-
RisikoProzentsatz:
-
$100-$300 → 0.30%
-
$500-$1,000 → 0.40% - 0.50%
-
$2,000-$5,000 → 0.50% - 0.60%
-
$10.000+ → 0,60% max.
-
Devisenpaare sind glatter und erlauben ein etwas geringeres Risiko als Gold.
🛑 Täglicher Schutz (wichtig)
-
Empfohlener MaxDailyDDPct: 2,0% - 3,0%
-
Erhöhen Sie diesen Wert nicht
Sobald dieser Wert erreicht ist, stellt der EA den Handel für den Tag automatisch ein.
⚠️ Häufige Anfängerfehler (bitte lesen)
Dies sind die häufigsten Gründe, warum Benutzer schlechte Ergebnisse erzielen oder schlechte Bewertungen hinterlassen:
-
❌ Den EA auf M5 / M15 statt auf H1 laufen lassen
-
❌ Zu schnelles Erhöhen des Risikos, insbesondere bei Gold
-
❌ Erwartung von Trades jeden Tag (dieser EA ist selektiv)
-
❌ Beurteilung der Leistung anhand sehr kurzer Backtests
-
❌ Verwendung von Brokern mit großen Spreads oder schlechter Ausführung
Tipp:
Dieser EA ist für Geduld und Beständigkeit konzipiert, nicht für den Hochfrequenzhandel.
👤 F ür wen ist dieser EA am besten geeignet?
-
Trader, die trendbasierte, disziplinierte Systeme bevorzugen
-
Mittelfristige Swing- oder Trend-Trader
-
Benutzer, die bereit sind, auf Demo- oder kleinen Live-Konten zu testen
-
Konten aller Größen (empfohlen $500+ für beste Skalierung)
🛡️ Technische & Marktkonformität
Liquidity Apex Pro ist vollständig konform mit den MQL5-Marktregeln:
-
Keine Martingale- oder Grid-Logik
-
Keine DLLs oder externe Abhängigkeiten
-
Keine Pop-ups oder Werbung
-
Broker-Stop-Level-konform
-
Dynamische Margen- und Risikokontrollen
-
Validator-sichere und vom Markt zugelassene Struktur
📌 Zusammenfassung
Liquidity Apex Pro wurde für Trader entwickelt, die wollen:
-
Saubere, strukturierte Logik
-
Multi-Timeframe-Bestätigung
-
konservatives Risikomanagement
-
Fokus auf Real-Market-Performance
Bei diesem EA steht der Kapitalschutz an erster und die Konsistenz an zweiter Stelle - nicht unrealistische Backtest-Kurven.
Referenz für Handelssitzung und Zeitzone (wichtig)
Liquidity Apex Pro arbeitet nur während der Marktzeiten mit hoher Liquidität.
Der Handel ist sitzungsbasiert, nicht 24/7.
🔹 Wie Session Timing funktioniert
-
Alle Sitzungsfilter basieren auf der Serverzeit des Brokers
-
Die Standardeinstellungen sind für Broker optimiert, die GMT+2 / GMT+3 verwenden.
-
Ziel ist es, die Liquiditätsüberschneidung London → New York zu erfassen
🔹 Standardfenster für aktiven Handel
Broker-Zeit: 09:00 → 21:00
Dies entspricht ungefähr:
|Region
|Lokale Handelszeit
|PST (USA West)
|11:00 UHR → 11:00 UHR
|MST (USA Mountain)
|12:00 UHR → 12:00 UHR
|CST (USA Central)
|1:00 UHR → 1:00 UHR
|EST (USA Ost)
|2:00 VORMITTAGS → 2:00 NACHMITTAGS
|London (Großbritannien)
|8:00 UHR → 8:00 UHR
|Mitteleuropa (CET)
|9:00 UHR → 9:00 UHR
|Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)
|12:00 UHR → 12:00 UHR
|Tokio (JST)
|17:00 UHR → 5:00 UHR
|Sydney (AEST)
|19:00 UHR → 7:00 UHR
⚠️ Die Zeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umstellung auf die Sommerzeit durch die Makler leicht variieren.
🔹 Warum diese Sitzung verwendet wird
-
Vermeidet die asiatischen toten Stunden mit geringer Liquidität
-
Reduziert Spread-Spitzen und erratisches Kursverhalten
-
Fokussiert den Handel während institutioneller Aktivitäten
-
Verbessert die Konsistenz der Ausführung auf Live-Konten
🔹 Hinweis zur Benutzeranpassung
Fortgeschrittene Benutzer können StartHour und EndHour an die Serverzeit ihres Brokers anpassen. Die Standardkonfiguration wird jedoch empfohlen und muss nicht optimiert werden.