Liquidity Apex Pro ist ein professioneller Expert Advisor im institutionellen Stil, der für Händler entwickelt wurde, die trendorientierte Einstiege, disziplinierte Risikokontrolle und Handelsqualität gegenüber Handelsquantität bevorzugen.

Dieser EA ist kein Scalper, Grid, Martingale, Hedge oder Recovery System.

Er verwendet Multi-Timeframe-Trendbestätigungen, volatilitätsbewusste Filter und strenge tägliche Risikolimits, um unter realen Marktbedingungen sicher zu operieren.

⚙️ Wie es funktioniert (Kurzübersicht)

Liquidity Apex Pro handelt nur, wenn mehrere Bedingungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammentreffen:

Multi-Timeframe-Trendausrichtung H1-Ausführung mit H4-Bestätigung Handelt nur, wenn beide Timeframes übereinstimmen

EMA Trend & Momentum Stärke EMA (50 / 200) gibt die Richtung vor ATR-basierter Slope-Filter vermeidet schwache oder seitwärts laufende Märkte

Volatilitäts-Bewusstsein ATR stellt sicher, dass Einstiege den aktuellen Marktbedingungen entsprechen

Session-basierter Handel Handelt nur während der Marktstunden mit hoher Liquidität Vermeidet Perioden mit geringem Handelsvolumen und Spread-Spitzen

Ein Handel pro Trend Verhindert Over-Trading und Signal-Stacking

Täglicher Drawdown-Schutz Beendet den Handel automatisch, sobald das tägliche Risikolimit erreicht ist



⏱️ Bester Zeitrahmen & Verwendung

Empfohlener Chart-Zeitrahmen: H1 (1-Stunden)

Interne Logik: H1 = Ausführung H4 = Trendbestätigung



⚠️ Niedrigere Zeitrahmen (M1-M15) werden nicht empfohlen und können die Genauigkeit verringern.

🧪 Backtesting vs. Live-Markt

Backtests sind für die Validierung der Logik nützlich

Die tatsächliche Leistung hängt ab von: Live-Spreads Qualität der Ausführung Liquiditätsbedingungen



Beste Bewertungsmethode:

Führen Sie ein Demo- oder kleines Live-Konto aus, um das reale Verhalten zu beobachten.

🔐 Sicheres Risiko-Setup (skimmbar)

🟡 Gold (XAUUSD) - Empfohlene Einstellungen

Gold ist volatil und erfordert ein konservatives Risiko.

Zeitrahmen: H1

RisikoProzentsatz: $100-$300 → 0.20% - 0.30% $500-$1,000 → 0.30% - 0.40% $2,000-$5,000 → 0.40% - 0.50% $10.000+ → 0,50% max.



Warum:

Goldspreads und Volatilität erfordern breitere Stopps. Ein zu hohes Risiko bei Gold ist die häufigste Ursache für Verluste.

💱 Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.) - Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: H1

RisikoProzentsatz: $100-$300 → 0.30% $500-$1,000 → 0.40% - 0.50% $2,000-$5,000 → 0.50% - 0.60% $10.000+ → 0,60% max.



Devisenpaare sind glatter und erlauben ein etwas geringeres Risiko als Gold.

🛑 Täglicher Schutz (wichtig)

Empfohlener MaxDailyDDPct: 2,0% - 3,0%

Erhöhen Sie diesen Wert nicht

Sobald dieser Wert erreicht ist, stellt der EA den Handel für den Tag automatisch ein.

⚠️ Häufige Anfängerfehler (bitte lesen)

Dies sind die häufigsten Gründe, warum Benutzer schlechte Ergebnisse erzielen oder schlechte Bewertungen hinterlassen:

❌ Den EA auf M5 / M15 statt auf H1 laufen lassen

❌ Zu schnelles Erhöhen des Risikos, insbesondere bei Gold

❌ Erwartung von Trades jeden Tag (dieser EA ist selektiv)

❌ Beurteilung der Leistung anhand sehr kurzer Backtests

❌ Verwendung von Brokern mit großen Spreads oder schlechter Ausführung

Tipp:

Dieser EA ist für Geduld und Beständigkeit konzipiert, nicht für den Hochfrequenzhandel.

👤 F ür wen ist dieser EA am besten geeignet?

Trader, die trendbasierte, disziplinierte Systeme bevorzugen

Mittelfristige Swing- oder Trend-Trader

Benutzer, die bereit sind, auf Demo- oder kleinen Live-Konten zu testen

Konten aller Größen (empfohlen $500+ für beste Skalierung)

🛡️ Technische & Marktkonformität

Liquidity Apex Pro ist vollständig konform mit den MQL5-Marktregeln:

Keine Martingale- oder Grid-Logik

Keine DLLs oder externe Abhängigkeiten

Keine Pop-ups oder Werbung

Broker-Stop-Level-konform

Dynamische Margen- und Risikokontrollen

Validator-sichere und vom Markt zugelassene Struktur

📌 Zusammenfassung

Liquidity Apex Pro wurde für Trader entwickelt, die wollen:

Saubere, strukturierte Logik

Multi-Timeframe-Bestätigung

konservatives Risikomanagement

Fokus auf Real-Market-Performance

Bei diesem EA steht der Kapitalschutz an erster und die Konsistenz an zweiter Stelle - nicht unrealistische Backtest-Kurven.

Referenz für Handelssitzung und Zeitzone (wichtig)

Liquidity Apex Pro arbeitet nur während der Marktzeiten mit hoher Liquidität.

Der Handel ist sitzungsbasiert, nicht 24/7.

🔹 Wie Session Timing funktioniert

Alle Sitzungsfilter basieren auf der Serverzeit des Brokers

Die Standardeinstellungen sind für Broker optimiert, die GMT+2 / GMT+3 verwenden.

Ziel ist es, die Liquiditätsüberschneidung London → New York zu erfassen

🔹 Standardfenster für aktiven Handel

Broker-Zeit: 09:00 → 21:00

Dies entspricht ungefähr:

Region Lokale Handelszeit PST (USA West) 11:00 UHR → 11:00 UHR MST (USA Mountain) 12:00 UHR → 12:00 UHR CST (USA Central) 1:00 UHR → 1:00 UHR EST (USA Ost) 2:00 VORMITTAGS → 2:00 NACHMITTAGS London (Großbritannien) 8:00 UHR → 8:00 UHR Mitteleuropa (CET) 9:00 UHR → 9:00 UHR Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) 12:00 UHR → 12:00 UHR Tokio (JST) 17:00 UHR → 5:00 UHR Sydney (AEST) 19:00 UHR → 7:00 UHR

⚠️ Die Zeiten sind ungefähre Angaben und können je nach Umstellung auf die Sommerzeit durch die Makler leicht variieren.

🔹 Warum diese Sitzung verwendet wird

Vermeidet die asiatischen toten Stunden mit geringer Liquidität

Reduziert Spread-Spitzen und erratisches Kursverhalten

Fokussiert den Handel während institutioneller Aktivitäten

Verbessert die Konsistenz der Ausführung auf Live-Konten

🔹 Hinweis zur Benutzeranpassung

Fortgeschrittene Benutzer können StartHour und EndHour an die Serverzeit ihres Brokers anpassen. Die Standardkonfiguration wird jedoch empfohlen und muss nicht optimiert werden.