Liquidity Apex Pro
- Эксперты
- Rayan Myrie
- Версия: 3.30
- Активации: 5
📊 Liquidity Apex Pro — элитный институциональный торговый советник
Liquidity Apex Pro — это профессиональный Expert Advisor институционального уровня, созданный для трейдеров, которые предпочитают торговлю по тренду, строгий контроль риска и качество сделок вместо их количества.
Этот советник не является скальпером, grid-системой, мартингейлом, хеджем или системой восстановления.
Он использует много-таймфреймовое подтверждение тренда, фильтры волатильности и строгие дневные ограничения риска для безопасной работы в реальных рыночных условиях.
⚙️ Как работает (кратко)
Liqudity Apex Pro открывает сделки только при совпадении условий высокой вероятности:
▪ Много-таймфреймовое подтверждение тренда
-
Исполнение на H1
-
Подтверждение тренда на H4
-
Сделки открываются только при совпадении направления
▪ EMA-тренд и сила импульса
-
EMA 50 / 200 определяют направление
-
Фильтр наклона на основе ATR исключает слабые и боковые рынки
▪ Контроль волатильности
-
ATR гарантирует, что вход соответствует текущим рыночным условиям
▪ Сессионная торговля
-
Торговля только в часы высокой ликвидности
-
Исключаются периоды низкого объёма и расширенных спредов
▪ Одна сделка на один тренд
-
Предотвращает переторговку и накопление сигналов
▪ Защита дневной просадки
-
Торговля автоматически останавливается при достижении дневного лимита риска
⏱️ Лучший таймфрейм и использование
Рекомендуемый таймфрейм:
➡️ H1 (1 час)
Внутренняя логика:
-
H1 — исполнение
-
H4 — подтверждение тренда
⚠️ Использование таймфреймов M1–M15 не рекомендуется и может снизить точность.
🧪 Тестирование и реальный рынок
-
Бэктесты полезны для проверки логики
-
Реальная эффективность зависит от:
-
живых спредов
-
качества исполнения
-
рыночной ликвидности
-
Лучший способ оценки:
Запуск на демо-счёте или небольшом реальном счёте.
🔐 Безопасные настройки риска (кратко)
🟡 Gold (XAUUSD) — рекомендуемые настройки
Золото волатильно и требует консервативного риска.
-
Таймфрейм: H1
-
RiskPercent:
-
$100–$300 → 0.20% – 0.30%
-
$500–$1,000 → 0.30% – 0.40%
-
$2,000–$5,000 → 0.40% – 0.50%
-
$10,000+ → макс. 0.50%
-
Почему:
Высокая волатильность и спреды золота требуют более широких стопов. Перериск — основная причина потерь.
💱 Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.)
-
Таймфрейм: H1
-
RiskPercent:
-
$100–$300 → 0.30%
-
$500–$1,000 → 0.40% – 0.50%
-
$2,000–$5,000 → 0.50% – 0.60%
-
$10,000+ → макс. 0.60%
-
Форекс-пары обычно более плавные и допускают немного более плотный риск, чем золото.
🛑 Дневная защита (важно)
-
Рекомендуемый MaxDailyDDPct: 2.0% – 3.0%
-
Не увеличивать
После достижения лимита советник автоматически прекращает торговлю до следующего дня.
⚠️ Частые ошибки новичков (обязательно прочитать)
Наиболее частые причины плохих результатов и негативных отзывов:
-
❌ Запуск на M5 / M15 вместо H1
-
❌ Слишком быстрый рост риска, особенно на золоте
-
❌ Ожидание сделок каждый день
-
❌ Оценка по коротким бэктестам
-
❌ Использование брокеров с плохим исполнением и широкими спредами
Совет:
Этот EA создан для терпеливой и стабильной торговли, а не для высокой частоты сделок.
👤 Кому подойдёт этот EA
-
Трейдерам, предпочитающим трендовые и дисциплинированные системы
-
Среднесрочным трейдерам (swing / trend)
-
Пользователям, готовым тестировать на демо или малом реальном счёте
-
Счетам любого размера (рекомендуется $500+ для оптимального масштабирования)
🛡️ Техническое соответствие и правила Market
Liquidity Apex Pro полностью соответствует требованиям MQL5 Market:
-
Без мартингейла и grid-логики
-
Без DLL и внешних зависимостей
-
Без рекламы и всплывающих окон
-
Соблюдение stop-level брокера
-
Динамические проверки маржи и риска
-
Совместим с валидатором и правилами Market
📌 Итог
Liquidity Apex Pro создан для трейдеров, которым важно:
-
Чистая и структурированная логика
-
Подтверждение по нескольким таймфреймам
-
Консервативное управление рисками
-
Ориентация на реальные рыночные условия
Приоритет — защита капитала и стабильность, а не красивые бэктесты.
🕒 Торговая сессия и часовые пояса (важно)
Liqudity Apex Pro работает только в часы высокой ликвидности.
Это сессионный советник, а не 24/7.
▪ Как работает время сессии
-
Все фильтры основаны на серверном времени брокера
-
Настройки оптимизированы для GMT+2 / GMT+3
-
Цель — перекрытие Лондон → Нью-Йорк
▪ Активное торговое окно
Время брокера: 09:00 → 21:00
Примерное соответствие:
-
PST (США Запад): 23:00 → 11:00
-
MST: 00:00 → 12:00
-
CST: 01:00 → 13:00
-
EST: 02:00 → 14:00
-
Лондон: 08:00 → 20:00
-
Центральная Европа: 09:00 → 21:00
-
Дубай: 12:00 → 00:00
-
Токио: 17:00 → 05:00
-
Сидней: 19:00 → 07:00
⚠️ Время ориентировочное и может меняться из-за перехода на летнее время у брокера.
▪ Почему используется эта сессия
-
Исключаются низколиквидные азиатские часы
-
Снижаются спреды и хаотичное движение
-
Торговля во время институциональной активности
-
Более стабильное исполнение на реальных счетах
▪ Настройка пользователем
Опытные пользователи могут изменить StartHour и EndHour под серверное время своего брокера, однако настройки по умолчанию рекомендуются и не требуют оптимизации.