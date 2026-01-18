📊 Liquidity Apex Pro — элитный институциональный торговый советник

Liquidity Apex Pro — это профессиональный Expert Advisor институционального уровня, созданный для трейдеров, которые предпочитают торговлю по тренду, строгий контроль риска и качество сделок вместо их количества.

Этот советник не является скальпером, grid-системой, мартингейлом, хеджем или системой восстановления.

Он использует много-таймфреймовое подтверждение тренда, фильтры волатильности и строгие дневные ограничения риска для безопасной работы в реальных рыночных условиях.

⚙️ Как работает (кратко)

Liqudity Apex Pro открывает сделки только при совпадении условий высокой вероятности:

▪ Много-таймфреймовое подтверждение тренда

Исполнение на H1

Подтверждение тренда на H4

Сделки открываются только при совпадении направления

▪ EMA-тренд и сила импульса

EMA 50 / 200 определяют направление

Фильтр наклона на основе ATR исключает слабые и боковые рынки

▪ Контроль волатильности

ATR гарантирует, что вход соответствует текущим рыночным условиям

▪ Сессионная торговля

Торговля только в часы высокой ликвидности

Исключаются периоды низкого объёма и расширенных спредов

▪ Одна сделка на один тренд

Предотвращает переторговку и накопление сигналов

▪ Защита дневной просадки

Торговля автоматически останавливается при достижении дневного лимита риска

⏱️ Лучший таймфрейм и использование

Рекомендуемый таймфрейм:

➡️ H1 (1 час)

Внутренняя логика:

H1 — исполнение

H4 — подтверждение тренда

⚠️ Использование таймфреймов M1–M15 не рекомендуется и может снизить точность.

🧪 Тестирование и реальный рынок

Бэктесты полезны для проверки логики

Реальная эффективность зависит от: живых спредов качества исполнения рыночной ликвидности



Лучший способ оценки:

Запуск на демо-счёте или небольшом реальном счёте.

🔐 Безопасные настройки риска (кратко)

🟡 Gold (XAUUSD) — рекомендуемые настройки

Золото волатильно и требует консервативного риска.

Таймфрейм: H1

RiskPercent: $100–$300 → 0.20% – 0.30% $500–$1,000 → 0.30% – 0.40% $2,000–$5,000 → 0.40% – 0.50% $10,000+ → макс. 0.50%



Почему:

Высокая волатильность и спреды золота требуют более широких стопов. Перериск — основная причина потерь.

💱 Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и др.)

Таймфрейм: H1

RiskPercent: $100–$300 → 0.30% $500–$1,000 → 0.40% – 0.50% $2,000–$5,000 → 0.50% – 0.60% $10,000+ → макс. 0.60%



Форекс-пары обычно более плавные и допускают немного более плотный риск, чем золото.

🛑 Дневная защита (важно)

Рекомендуемый MaxDailyDDPct: 2.0% – 3.0%

Не увеличивать

После достижения лимита советник автоматически прекращает торговлю до следующего дня.

⚠️ Частые ошибки новичков (обязательно прочитать)

Наиболее частые причины плохих результатов и негативных отзывов:

❌ Запуск на M5 / M15 вместо H1

❌ Слишком быстрый рост риска, особенно на золоте

❌ Ожидание сделок каждый день

❌ Оценка по коротким бэктестам

❌ Использование брокеров с плохим исполнением и широкими спредами

Совет:

Этот EA создан для терпеливой и стабильной торговли, а не для высокой частоты сделок.

👤 Кому подойдёт этот EA

Трейдерам, предпочитающим трендовые и дисциплинированные системы

Среднесрочным трейдерам (swing / trend)

Пользователям, готовым тестировать на демо или малом реальном счёте

Счетам любого размера (рекомендуется $500+ для оптимального масштабирования)

🛡️ Техническое соответствие и правила Market

Liquidity Apex Pro полностью соответствует требованиям MQL5 Market:

Без мартингейла и grid-логики

Без DLL и внешних зависимостей

Без рекламы и всплывающих окон

Соблюдение stop-level брокера

Динамические проверки маржи и риска

Совместим с валидатором и правилами Market

📌 Итог

Liquidity Apex Pro создан для трейдеров, которым важно:

Чистая и структурированная логика

Подтверждение по нескольким таймфреймам

Консервативное управление рисками

Ориентация на реальные рыночные условия

Приоритет — защита капитала и стабильность, а не красивые бэктесты.

🕒 Торговая сессия и часовые пояса (важно)

Liqudity Apex Pro работает только в часы высокой ликвидности.

Это сессионный советник, а не 24/7.

▪ Как работает время сессии

Все фильтры основаны на серверном времени брокера

Настройки оптимизированы для GMT+2 / GMT+3

Цель — перекрытие Лондон → Нью-Йорк

▪ Активное торговое окно

Время брокера: 09:00 → 21:00

Примерное соответствие:

PST (США Запад): 23:00 → 11:00

MST: 00:00 → 12:00

CST: 01:00 → 13:00

EST: 02:00 → 14:00

Лондон: 08:00 → 20:00

Центральная Европа: 09:00 → 21:00

Дубай: 12:00 → 00:00

Токио: 17:00 → 05:00

Сидней: 19:00 → 07:00

⚠️ Время ориентировочное и может меняться из-за перехода на летнее время у брокера.

▪ Почему используется эта сессия

Исключаются низколиквидные азиатские часы

Снижаются спреды и хаотичное движение

Торговля во время институциональной активности

Более стабильное исполнение на реальных счетах

▪ Настройка пользователем

Опытные пользователи могут изменить StartHour и EndHour под серверное время своего брокера, однако настройки по умолчанию рекомендуются и не требуют оптимизации.