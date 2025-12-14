Kreditkartenzahlung mit VISA
Hallo zusammen, ich versuche mit meiner VISA Kreditkarte das Konto zu kapitalisieren um die Dienste wie VPS weiterhin zu nutzen. Dies funktioniert seit Jahren ohne Probleme. Allerdings bekomme ich jetzt die Meldung "abgelehnt".
Meine Bank bestätigt mir, dass die Karte in Ordnung ist. Sie sagte weiterhin, dass sie keine Anfrage von MQL5 erhalten hat. Ich habe heute meine Wochenendeinkäufe getätigt - alles einwandfrei. Habt ihr auch Probleme? Bitte Infos, viele Grüße
Die 'alte' K.Karte ist nicht abgelaufen und durch einen neue ersetzt, dann könnte die 'neue' mit ihren Zahlen nicht zu der MQ bekannten passen?
Wende Dich an den Service Desk - vielleicht mit den Zeiten, zu denen Du mit der KK bereits bezahlt hast.
Guten Morgen,
ich habe MQL5 angefragt. Die Antwort ist noch ausstehend. Ich habe keine neue Karte. Genau mit dieser habe ich ich schon bei MQL5 bezahlt. Ich habe gestern noch meine DEBIT-Visa karte und die meiner Frau ausprobiert - gleiches Ergebnis.
Seit kurzem haben deutsche Banken eine Überprüfung eingeführt, dass Name (Kontoinhaber) und Kontonummer zusammenpassen. Auf meiner Karte wird mein kompletter Name in Großbuchstaben geschrieben, hier bei MQL5 in Groß- und Kleinbuchstaben.
Gibt es dadurch Schwierigkeiten? Kann ich mir nicht vorstellen, aber man macht sich seine Gedanken. Deshalb meine Frage hier im Forum, ob andere ähnliche Probleme haben.
Merkwürdig auch, dass mir meine Bank sagt, dass keinerlei Anfrage kommt !! Also schickt MQL5 keine Daten raus und die Ablehnung geschieht bei MQL5.
Na ja, wenn es nicht klappt nehme ich einen anderen VPS Provider.
Viele Grüße
Zu diesen finanziellen Problemen kann ich als Moderator nichts sagen, ich/wir haben dazu keinen Zugang/Kompetenz!
MQ bemüht sich, unbedingt zu vermeiden, Geldgeschäfte zu machen, die Banken vorbehalten sind! Daher kann es manchmal zu Schwierigkeiten kommen.
Außerdem gibt es eine strenge, maschinelle Prüfung - die ich/wir auch nicht kennen.
Ich denke, es wird schon klappen, auch wenn es etwas Zeit kostet.
Wenn Sie ein Moderator sind, können Sie vielleicht intervenieren.
Ich habe in den automatischen Chat einen Case aufgemacht. Ich hatte irgendwie den Eindruck (Gefühl), dass sie das Problem nicht erkannt haben.
Ich wurde immer weiter in der automatischen Menueführung weitergeleitet, aber leider in eine falsche Richtung.
Das ist der Nachteil, wenn man sich mit einem Computer unterhält und nicht mit einer Person.
Viele Grüße
So weit geht unsere Autorität nicht.
Also, ich habe das jetzt gerade ohne Probleme ausprobiert:
Finance => Account Top up => There is a problem => I am unable to pay => Bank Card => (Helpful) NO,
dann kommt
"Please describe your issue in one message and
I will pass it on to the MQL5.com team."
und drunter gibt's ein kleines Fenster zum Text eingeben.
Aber bitte GENAU(!) beschreiben & dokumentieren, mit den historischen Zahlungen, wo es geklappt hat!
Ich wende mich jetzt mal offiziel an den Support hier. Da Ich über den Webchat der ja Automatisch bedient wird keinen wirklichen Erfolg habe.Ich habe vor einiger Zeit Gelder eingezahlt ein VPS Server gemietet und wieder abgemeldetund davon auch noch Geld zurück bekommen. Leider wird dieses Geld aus welchen Gründen auch immer, die nicht ersichtlich sind zurück gehalten. Ich möchte das Ich mein gesamtes Geld zuruck erhalte, und dann würde Ich im Anschluss mein Konto Account Kündigen. Aber wie ja bekannt ist ist eine Kündigung nicht möglich mit ein Guthaben.
Ich möchte das das Support Team sich mit mir in Verbindung setzt um diesen Fall kompleet geklärt zu wissen.
Mit frreundlichen Grüßen
Maik Rose
Kontostand: 3.20 USD (gesperrt: 47.60) ???
Es geht nur über den Support, wir können hier nix tun!
Ich hab ja oben gezeigt, wie man den Kontakt führen muss.
