Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Techniken - Seite 44
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Ich verstehe es nicht, aus irgendeinem Grund die CCanvas-Klasse zeichnet nur die Linien auf der Leinwand normalerweise, wenn das Diagramm in gezoomt wird, und wenn Sie herauszoomen, nur die Leinwand selbst gezeichnet wird, aber die Linien sind nicht gezeichnet:
Ich verstehe nichts, aus irgendeinem Grund Klasse CCanvas normalerweise zeichnet Linien auf Leinwand nur, wenn in gezoomt und wenn herausgezoomt Leinwand nur gezeichnet wird, aber Linien sind nicht gezeichnet:
Aber stellen Sie Ihren Code nicht hier ein - für den Fall, dass wir einen Fehler entdecken )). Eine Generation von Clowns...
Ich fand das Problem, bei der Umwandlung von Zeit / Preis-Koordinaten zu Chart-Pixel, ich habe nicht berücksichtigt, die Chart-Koordinaten, aber ich brauchte, um es zu den Koordinaten der Leinwand, auf dem ich gezeichnet wurde konvertieren ))
POSITION_TICKET darf nur dann nicht gleichPOSITION_IDENTIFIER sein, wenn es einen DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)-Geschäft gab.
Wenn es keine solche Transaktion gab, sind diese Positionsparameter immer gleich.
POSITION_TICKET darf nur dann nicht gleichPOSITION_IDENTIFIER sein, wenn es einen DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY)-Geschäft gab.
Wenn es keine solche Transaktion gab, stimmen diese Positionsparameter immer überein.
Das stimmt nicht. Ich habe festgestellt, dass bei der Aktivierung eines schwebenden Auftrags das Ticket und die ID nicht übereinstimmen, auch nicht im Account-Tester.
Um eine Liste von Aufträgen und Geschäften zu erhalten, die zu einer Position gehören, sollten wir also immer die ID und nicht das Ticket der Position verwenden.
Falsch. Ich habe festgestellt, dass bei der Aktivierung einer ausstehenden Bestellung das Ticket und die ID nicht übereinstimmen, auch nicht im Hadge Account Tester.
Code für den Prüfer, bitte.
Daher sollten wir immer die Kennung und nicht das Ticket der Position verwenden, um die Liste der Aufträge und Geschäfte zu erhalten, die zu dieser Position gehören.
Das war nie das Ziel. Der Punkt ist ein anderer:
Auf dem Terminmarkt, wie man die Schlusszeit des Vortages in verschiedenen Varianten der Ermittlung des aktuellen Zeitintervalls bestimmt:
1. wir befinden uns in der Zeit von Samstag bis Sonntag; wir benötigen die Schlusszeit der Handelssitzung am Freitagabend
2. wir befinden uns in einem geschlossenen Markt von Montag bis Freitag; wir benötigen die Schlusszeit für die abendliche Handelssitzung von Montag bis Donnerstag
3. in der Handelsspanne von Montag bis Freitag; wir brauchen eine Schlusszeit für den Freitagabendhandel
4. in der Zeitspanne von Dienstag bis Freitag benötigen wir die Schließungszeit für die Abendveranstaltungen von Montag bis Donnerstag
Vielleicht hat jemand eine ähnliche Funktion geschrieben, ich möchte das Rad nicht neu erfinden ))
Tester-Code, bitte.
Nehmen Sie einen beliebigen Code mit offenen Aufträgen und rennen Sie um die Wette, Sie werden eines Tages Glück haben.
Schlüsselwort in meinem Beitrag
Forum für Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Eigenheiten von mql5, Tipps und Tricks
Alexey Viktorov, 2017.06.19 10:53
Ich habe es gesehen,
Genauer gesagt, ist es genau umgekehrt:
Wenn es einen INOUT-Deal gab, dann 100% TICKET != IDENTIFIER.
Dies ist unbestreitbar. Obwohl auf den Hadge-Konten ein INOUT-Geschäft durch eine Gegenbuchung entsteht.
Dies ist fragwürdig. Es ist sogar sehr fragwürdig.
An dieser Stelle verabschiede ich mich von Ihnen. Ich habe kein Recht, dich daran zu hindern, dich zu verlaufen...
Auf dem Terminmarkt, wie man die Schlusszeit des Vortages in verschiedenen Varianten der Ermittlung des aktuellen Zeitintervalls bestimmt:
1. wir befinden uns in der Zeit von Samstag bis Sonntag; wir benötigen die Schlusszeit der Handelssitzung am Freitagabend
2. wir befinden uns in einem geschlossenen Markt von Montag bis Freitag; wir benötigen die Schlusszeit für die abendliche Handelssitzung von Montag bis Donnerstag
3. in der Handelsspanne von Montag bis Freitag; wir brauchen eine Schlusszeit für den Freitagabendhandel
4. im Zeitrahmen von Dienstag bis Freitag benötigen wir die Schlusszeit für die Abendveranstaltungen von Montag bis Donnerstag
Vielleicht hat jemand eine ähnliche Funktion geschrieben, ich möchte das Rad nicht neu erfinden ))
Vielleicht klappt das ja? Allerdings ist dies im Devisenhandel nicht immer richtig.