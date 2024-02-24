Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 827
Die Moderatoren des Forums sind überraschend. Es scheint, als gäbe es keine.
Nein... Ja, die gibt es. Aber sie sind ansprechbar, wenn man sich beschwert. Nach dem Verbot weiß ich jetzt, wer ein Jabida-Jabida ist.
Und über meinen Gral. Die Luft ist nicht raus, sie ist immer noch stark. Ich denke mir das einfach nach und nach aus. Denn Geld mag Ruhe...
Es ist jetzt so lustig, wenn jemand etwas zu mir sagt. Ich antworte.
"Hey, ich habe fünf Tage frei." Klingt ernst und bedrohlich :-)
Sieht aus, als ob Sie scherzen, ich schrieb oben, für diejenigen, die im Tank sind: Chips - Renditen mit exponentiellem Fenster aus der Vergangenheit, Zielrendite(n) aus der Zukunft, MO - XGB, RF, ja egal MLP, SVM, das Ergebnis ist nicht viel anders. Ergebnis 52-54% Genauigkeit, Schärfeverhältnis im Tester 2-3
PS: Dies ist natürlich ein Testbeispiel, um die Verwendung von ZZ als Ziel zu widerlegen, in Kampfsystemen ist alles viel komplizierter
Alesha - gut gemacht. Bringt alles auf den Punkt, ohne Angst. Das stimmt, es gibt nichts, wovor man sich fürchten müsste. Es wird sowieso niemand etwas unternehmen, es wurde bereits überprüft. Die Menschen brauchen nur einen Gral in Form eines Handelssignals und das ist alles. Und die wenigen, die sich wirklich mit dem Markt auseinandersetzen, weil sie Zeit und Herzblut in ihre Arbeit investiert haben, können ihre Ideen nicht aus Trägheit aufgeben. Das 1 %, das sie dem Markt wegnehmen, ist DAS 1 %, ihr Verdienst, und sie werden niemals von ihrem Weg abweichen. Wenn sie etwas von außen hinzufügen und weitere +1% erhalten, hat das keine Auswirkungen auf Ihre persönlichen Leistungen und Ihr Wohlbefinden. Es gibt keinen Wettbewerb.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Ehrlich gesagt, streng formal habe ich nicht bewiesen, warum es so ist, und außerdem habe ich es selbst nicht erraten, die Informationen wurden einige Jahre früher erhalten, in privater Korrespondenz mit einflussreichen genug (auf dem Markt) algotrader, aber dann, wenn einige Herren offen hier darüber geschrieben haben, habe ich auch als das nicht ein Geheimnis und es ist möglich, zu unterstützen.
Meiner Meinung nach gibt es nichts zu beweisen, alles ist ziemlich offensichtlich. Wenn wir zum Beispiel eine Regression durchführen, approximieren wir eine lineare Vektor-Funktion {y1,...,yn} = f(x1,....xk), wahrscheinlich nicht linear, aber indem wir ixes für das Ziel einsetzen, fügen wir künstlich eine lineare Komponente hinzu, {y1,...,yn} = f(x1,...xk) + k1x1+...+ knxn, die leicht regressiert werden kann, anstatt des gewünschten f(x1,...xk). Das haben Sie selbst geschrieben:
In Ordnung, es ergibt sich eine lineare Abhängigkeit, bei der das Modell überangepasst ist
Aber die Verwendung von Zickzacklinien ist unbedeutend, also was soll's :)
Soll ich es veröffentlichen? Ich poste es. https://github. com/RandomKori/PythonForTraders Es gibt eine Gewinnspanne. Dieses Projekt ist für MT5 RTS Tick History optimiert. Ich bin zu faul, eine Doku zu schreiben. Ich habe es für mich selbst gemacht. Es gibt kein Skript zum Exportieren der Historie. Ich möchte es jetzt exportieren.
Ich danke Ihnen!
Schreiben Sie alles in Form eines Artikels, damit er vollständig ist und Sie für Ihre Zeit entschädigt werden. Es ist nicht bequem, stückchenweise zu studieren :)
Besonders nützliche Dinge:
Ich habe Docks schließlich in Python MT bundle geschrieben. Ich werde keinen langen Artikel schreiben. Ich bin dazu nicht in der Lage. Ich habe auch keine Zeit. Ich werde nicht in der Lage sein, ihn zu schreiben, und ich habe auch nicht die Zeit dazu. Außerdem wünschte ich, Sie hätten Ihren Rat in den Ohren. Ich habe es dargelegt. Ich habe es nur für mich getan. Es ist auch alles genetisch programmiert. Und im Allgemeinen bin ich wie in Trance. Die zweite Verhandlung des Eröffnungsspiels ging verloren. Die Einzelheiten finden Sie online. Es ist zu riskant, dort Geld zu halten. BCS hat sich seit über einem Monat nicht die Mühe gemacht, ein Konto für mich zu eröffnen. Auch zum Teufel damit. Auf dem russischen Markt gibt es keinen Broker mit MT5 mehr. Finam nervt. Sie kümmern sich nicht einmal um binäre Optionen. Wo kann ich einen Broker mit MT5 finden?
Für den Eröffner: nützliche Informationen. Ich dachte daran, mit ihnen zu arbeiten...