Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 392
Dies ist die NS-Arbeit außerhalb der Stichprobe zum Signalpreis
Und dieser Einstieg ist um 0,00050 Pips besser als das Signal.
Die Geschäfte sind kleiner, aber die id der Kurve ist viel besser und es gibt einen Ausgang auf das Signal, nicht 50 Pips besser. Das bedeutet, dass die Kurve in diesem Fall noch besser sein wird. Das ist der statistische Vorteil für Sie....
Was bedeutet das? Ein Link zu JPrediction?
Buchstäblich, ja.
Ich habe sie Ihnen in einer privaten Nachricht geschickt.
Unterm Strich. Hilfe zur Ausführung von JPrediction auf GPU??????
Ich sollte es auf mql zuerst umschreiben, keine Notwendigkeit in einem separaten Programm, es ist nicht bequem
Danke
Siehe
Auf diese Weise wird der Code in MQL5 ausgegeben. Das Umschreiben wird einige Zeit in Anspruch nehmen. In diesem Fall können Sie es auf Ihrer virtuellen Maschine starten und das Ergebnis wird ein Code für MQL5 sein. Die Hauptsache ist, dass man lernt, wie man es mit dem Widget betreibt. Selbst eine 20-fache Steigerung ist ein Erfolg. IMHO
Es ist seltsam, warum der Autor die Website nicht mehr unterstützt. Soweit ich weiß, ist die Entwicklung seit einiger Zeit im Untergrund.
Und die Parallelisierung auf der Grafikkarte ist das erste, woran eine Person, die mit neuronalen Netzen arbeitet, denken sollte)
Nun, nach Version 3 tauchte die Parallelisierung auf, ich habe damals gerade darüber geschrieben, es wäre schön, zu parallelisieren. So wie ich es verstehe, verdreht das Programm die Daten sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. 100-malige zufällige Teilung und bei jeder Teilung Training für 1000 Epochen. Jedenfalls ist es so. Mit anderen Worten, der Punkt war ON/OFF. Er unterstützte sie aber an einer anderen Stelle, und dann verschwand sie. Ich glaube, er war vielleicht krank oder so. Aber weil er so plötzlich verschwunden ist, denke ich, dass seine Rückkehr nicht geplant ist. Da er einmal gesagt hat, dass er bald gehen wird, aber wohin. Man kann nur raten und verwenden, was wir haben, leider :-(
Aber auch die neueste Version des Prädiktors ist durchaus brauchbar. Hier ist das Ergebnis vom 22.05. und bis jetzt mit 0,00050 Pips besser als der Signalpreis. Das scheint mir durchaus machbar.
Ja, im Allgemeinen dauert das Zählen durch Gesten sehr lange, die Entscheidungsbäume im Studio wurden sofort gezählt, aber mal sehen, wie groß der Fehler sein wird, es ist sogar interessant, die Modelle zu vergleichen... macht das überhaupt Sinn...