Auch wenn an diesen Worten etwas Wahres dran ist. ....
Validierungsdaten:https://drive.google.com/file/d/0B_Au3ANgcG7COGpJb24wbkxoaTg/view?usp=sharing
Es gibt 5,5 Jahre für 5 Paare. Die Daten kommen ausschließlich nach dem Trainingssatz. In der Spalte ganz rechts steht die tselevka: Preiserhöhung in 181 Minuten (was durch die Kategorien im Zug kodiert wurde).
Versuchen Sie, eine MO bei der Validierung von mehr als 0,0001 zu erhalten. Ich habe etwa 0,00013 erhalten, was dem durchschnittlichen Spread entspricht. Das heißt, Null.
Gleichzeitig handle ich nicht jede Beobachtung, sondern nur dort, wo das Maschinensignal stark ist (etwa 5-10 % der Beobachtungen).
Danke,
Alexej
Und dies ist ein nützliches Bild für die Erstellung einer Testprobe (Kreuzvalidierung). Wir müssen die Menge in 5 gleiche Teile unterteilen, und das Ende jedes 5.
https://bitbucket.org/jprediction/jprediction/downloads
Ich habe es heruntergeladen, alles ist in Ordnung, aber ich habe es nicht geschafft, es in MQL einzufügen ... Ich konnte es auch nicht in MQL ausführen, aber ....
Denn die Java-Datei enthält die Funktion Math.signum(), die mql-Datei dagegen nicht.
Ich weiß nicht, warum die gespeicherte Datei andere Optimierungsergebnisse anzeigt als der Prädiktor. Der Prädiktor selbst hat einen Datenverallgemeinerungsgrad von 90 %, während das Ausgabemodell nur 47 % erreicht. Unklar....
Es ist eine Eigenschaft von Komitees in Algorithmen für maschinelles Lernen, dass Modelle, die in einem Komitee kombiniert werden, bessere Ergebnisse liefern als Modelle, die einzeln betrachtet werden. Wozu gibt es sonst Ausschüsse? Aus diesem Grund haben einzelne binäre Klassifikatoren in jPrediction eine schlechtere Verallgemeinerbarkeit als ternäre Klassifikatoren.
Hier müssen wir auch einen Parameter wie die Verzerrung berücksichtigen. Es ist wünschenswert, dass sie weniger als 50 % beträgt. Noch besser ist es, wenn sie bei Null liegt. Je kleiner sein Wert ist, desto besser ist der ternäre Klassifikator geeignet.
Ich habe es heruntergeladen, alles ist in Ordnung, aber ich habe es noch nicht geschafft, es in MQL einzufügen. Nun, ich konnte es noch nicht in MQL ausführen....
Sie können auch dies tun. Drücken Sie in MetaEditor die Tastenkombination Strg+H und wählen Sie dann "Automatisch ändern":
Fügen Sie dann die Funktion signum() in den Code ein:
Ich verstehe das nicht, es wird auf die Variable 1d geschimpft, was für eine Variable ist das und woher kommt sie?
