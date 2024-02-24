Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 76
Ich frage mich, ob uns das in irgendeiner Weise hilft https://news.mail.ru/society/26600207/?frommail=10
Es wird sicherlich helfen, denn:
"Der von Mochizuki 2012 vorgelegte Beweis der abc-Hypothese umfasst mehr als 500 Seiten Text, und nur wenige Mathematiker sind in der Lage, ihn zu verstehen und zu überprüfen."
Es bleibt nichts anderes übrig, als über 500 Seiten Text auf Japanisch zu lesen und zu verstehen, wovon er spricht.
Das ist es, was ich sagen will: Es bleibt nicht viel übrig, um die revolutionären neuen Bezeichnungen zu verstehen, die Mochizuki in seinen Beweisen eingeführt hat.
Ich habe alles in der neuesten Version 6.01 parallelisiert. Nichts anderes funktioniert. Wenn es möglich wäre, hätte ich noch einige Parallelen gezogen. Ich habe das für mich selbst gemacht, d.h. ich muss das alles selbst schneller berechnen.
Jetzt habe ich einen Algorithmus entwickelt, wie man schwache Prädiktoren berechnet, so dass sie entfernt werden können. Die Berechnung wird viel Zeit in Anspruch nehmen, aber sie wird sich lohnen, weil wir anstelle eines schwachen Prädiktors einen stärkeren ersetzen können. Oder man beseitigt die schwachen Prädiktoren und erhöht damit sowohl die Berechnungsgeschwindigkeit als auch die Generalisierungsfähigkeit. Denn für den Handel müssen Sie ständig eine Neuberechnung der Modelle durchführen, sobald der Markt zu schummeln beginnt. Und so ist der Markt: Sobald sich andere Händler zusammenschließen, ändern sie ihre Strategien, und Sie müssen sie neu berechnen.
Sehen Sie, Yury, Sie können den Optimierer auf einer Grafikkarte laufen lassen, da dort alles parallel läuft. Auf JCUDA? Die Berechnungen sind dort hundertmal schneller....... Ich kann vielleicht 20 Prädikate machen... Ich habe eine Radeon-Grafikkarte, die diese Funktion zu unterstützen scheint. Es wäre interessant, zu versuchen....
Ein weiterer Punkt ist, dass in modernen CPUs alles parallelisiert ist. Und alles, was sich für Parallelisierung eignet, habe ich bereits parallelisiert. Das heißt, die "Vorteile" der Verlagerung von Berechnungen von der CPU auf die GPU sind höchst fragwürdig. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass ich keine Ahnung habe, wie man es auch nur versuchsweise zum Laufen bringt.
Sie brauchen einen Spezialisten, der Ihnen zumindest erklären kann, ob sich eine solche Übertragung lohnt oder nicht.
Es hat seine eigene Programmiersprache, die mit Java nicht kompatibel ist.
Nein... JCUDA ist nur für das Parallelisieren in Java gedacht... Googeln Sie es, es gibt eine Website mit Anweisungen, wie man es ausführt... Ich bin wirklich nicht gut darin.... http://www.jcuda.org/ Es geht um Parallelisierung in Java
jCUDA ist eine Art "Lefty"-Code für NVidia-Karten. Der Versuch, es zu lernen, ist reine Zeitverschwendung, denn nicht jeder hat eine NVidia-Karte. Ich zum Beispiel habe keine solche Grafikkarte. Und so etwas werde ich nicht kaufen. Außerdem weiß ich nicht, ob es vernünftig ist, oder ob Sie irgendeinen Quatsch bekommen werden. Schließlich können Sie Ihre Zeit und Ihr Geld dafür verschwenden, während das Ergebnis sein kann, dass alles auf der CPU genauso gut funktioniert wie auf der Grafikkarte.
Ehrlich gesagt, ich habe eine Intel-Grafikkarte, keine GPU-Compute-Unterstützung. Es ist billig und preiswert. Für den Handel reicht es aus, aber ich habe keine Zeit, Spiele mit ausgefallener Grafik zu spielen. Deshalb brauche ich auch keine ausgefallene Grafikkarte.
Ich verstehe... Also... Gedanke an etwas....
Was ist denn so schlimm daran? Wir müssen uns sofort auf Tianhe-2 konzentrieren. Mit Videokameras werden schon lange keine Bitcoins mehr geschürft - sie sind zu schwach für solche Aufgaben.
IEEE Spectrum hat gerade sein drittes jährliches Ranking mit denTop-Programmiersprachen 2016veröffentlicht,
Von hier aus