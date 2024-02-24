Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 687
Und die Zeit? Ich bin es langsam leid, dieses Wort zu sagen.
Das hängt nicht von der Zeit ab.
Die Abhängigkeit, die natürlich irrelevant ist, ist da und sie ist da:
Die Leute handeln auf die übliche Art und Weise - gegen den Trend - mit einem Netz und gegen den Trend - mit einem Auftrag (wenn man im Plus ist, das heißt).
Ich habe es herausgefunden, nachdem ich das Devisenhandelsvolumen an der Chicagoer Devisenbörse beobachtet habe
Der Preis bewegt sich genau auf gleicher Höhe mit dem Volumen, daher die Welle.
nach Beobachtung des Devisenhandelsvolumens an der Chicagoer Devisenbörse herausgefunden
Der Devisenhandel ist zur Chicagoer Börse übergegangen? Super!
Der Devisenmarkt ist nach Chicago gewandert? Super!
Aufwachen
Haben Sie schon etwas über CME gehört?
Es gibt eine Zyklizität, aber sie lässt sich nicht über einen längeren Zeitraum vorhersagen. Der Preis kann für eine Stunde, einen Tag oder einen Monat gelten. Es ist möglich, die Preisbewegung vorherzusagen, aber nicht die Zeit.
Ich habe sogar einmal ein Diagramm gepostet, das Ihre Worte bestätigt: Ich habe die Abstände in Takten zwischen den Intraday-Umkehrungen genommen und eine annähernd gleiche Verteilung für Umkehrungen von 15 bis 50 Takten erhalten.
Aber.
Es gibt noch eine weitere Zyklizität, nämlich die Handelsaktivität zu bestimmten Tageszeiten und an bestimmten Wochentagen. Die Preise beginnen sich stärker in die eine oder andere Richtung zu bewegen.
Was ist das?
Mehr Aggression, meine Herren, und mehr Unzufriedenheit mit sich selbst...
Sie haben noch 2 Wochen Zeit, um zu bestätigen, ob Sie ein zitterndes Wesen sind oder eine Person mit
Was ist das?
London-New York-Sydney-Tokio mit Mittagspausen
+
Oh, Herr Lehrer! Hallo))) Haben Sie wieder etwas falsch verstanden? Du bist der Magier, und du bist der Wichtigste!)))
An zweiter Stelle - Yusuf, dritter - Renat Akhtyamov, vierter - Fa........
Komm schon - wie läuft's mit dem R? Haben Sie "Griffe" gemacht?)))
Übrigens, gut, dass Sie gefragt haben. Ich habe eine Menge Fragen, das ist es wert :-(
Ich habe Rstudio installiert und konnte die Tabellendatei importieren, aber was ich als Nächstes tun soll, ist nicht klar.
1. Wie kann man einen Vektor aus einer Spalte einer Tabelle mit Namen nach Spalten erstellen? Mit anderen Worten, ich muss Vektoren nach allen Spalten erstellen.
Ich kann nicht herausfinden, was ich tun soll..... Ich möchte eine Theorie überprüfen.
Im Allgemeinen gilt, dass die letzte Spalte in der Tabelle ein Ziel ist. Ich muss jede Spalte mit dem Ziel für Mehrfachinformationen vergleichen. Ich möchte sehen, inwieweit meine Eingaben Ausgangsinformationen haben.
Ich überlege gerade, ein Skript zu schreiben, das die gesamte Tabelle berechnet und die Daten darin speichert, so dass ich die Daten dann in Excel drehen kann.
Geben Sie mir ein Beispiel, wie man aus einer Spalte einen Vektor macht und wie man Vektoren für die gesamte Tabelle macht. Danke!!!!
Hier ist ein Beispiel für eine Tabelle
Die Spalte wird wie folgt belegt
LearnY<-MatrixLearnY[,i]
wobei i die Spaltennummer ist. D.h. alle Zeilen und die i-te Spalte. Und wenn MatrixLearnY[j,] - die j-te Zeile und alle darin enthaltenen Spalten nimmt
Danke!!!! Ich werde es gleich ausprobieren, ich habe mir schon den Kopf zerbrochen :-)