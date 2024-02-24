Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 59
Mit anderen Worten: "Schau dir den ersten Google-Link an, der zu meiner Website führt" :)
Niemand hindert Sie daran, sich die anderen Links anzusehen. Ich habe doch nicht etwa einen Link zu meiner Website ganz oben bei Google gesetzt, oder? Daher sind alle Beschwerden über die Tatsache, dass Google indiziert die Website nicht, wie Sie möchten, nicht an mich richten, und an das Support-Team der Suchmaschine.
Ich habe festgestellt, dass Sie einen Ausschuss von zwei Modellen haben, das ist nicht das, was ich oben verstanden und geschrieben habe.
Ich hatte selten Modelle, die mehr als 40-50 % Generalisierung aufwiesen, aber nachdem ich mir überlegt hatte, was ich mit den Daten machen sollte. Was ist das Wesentliche an dem nach der Klassifizierung erhaltenen Modell? Bei denselben Daten erhalte ich jetzt Modelle mit mindestens 70 %, im Durchschnitt 80-90 %, und in Zukunft liegen die Fehler bei unbekannten Daten bei 1-2 von 10-12. Es ist genug zu verdienen.)
Ja, auch ich versuche, Kauf/Verkauf streng zu klassifizieren. Aber woher haben Sie die ursprünglichen 6 Eingänge, haben Sie sie einfach von einer bekannten Strategie übernommen? Ein angemessener Eintrag ist eines der wichtigsten Dinge. Im Gegenteil, ich habe Tausende von Einträgen (Preise und Indikatoren über hundert Balken) und muss sie aussieben und ein paar Dutzend übrig lassen, weil bei so vielen Eingaben jedes Modell überfordert ist.
Meine Strategie ist einfach. Dies ist die Sequenz von Thomas Demark, die Kauf- und Verkaufssignale gibt. Signale, die profitabler als 100 Pips sind, werden mit 1 markiert, alle anderen sind Nullen und im Moment des Signals speichere ich Indikatorwerte und erhalte eine 90%ige Generalisierung. Das ist alles
Ich kann auch die Überquerung des Zauberstabs als Grundlage für das System verwenden. Ich glaube auch, dass es ziemlich gut sein wird. Es geht also folgendermaßen. Die Hauptsache ist, dass die Daten richtig aufbereitet werden...
Bei den letzten beiden handelt es sich um Zetoscore-Modelle und den Kelly-Koeffizienten, also nichts Extravagantes....
D.h. Klassifizierung nach zukünftiger Profitabilität (1 - mindestens 100 Pips, 0 - weniger als 100 Pips), aber nicht nach der Richtung des Signals? Und wie bestimmen Sie die Richtung, durch den Demark-Sequenzer?
Das System selbst gibt ein Kauf- oder Verkaufssignal, das ist die Richtung, und der Klassifikator sagt, wenn das Signal Kauf ist und der NS sagt ja, das ist ein korrektes Signal, dann kaufen, wenn er nein sagt, das ist kein korrektes Signal, dann verkaufen. Das Gleiche gilt für den Verkauf von..... Richtig oder falsch verkaufen, daher die Schlussfolgerung ...
Außerdem können beliebige Eingabedaten in Ausgabedaten umgewandelt werden, und das System wird einige Zeit lang funktionieren, so dass jeder, der es sucht, es immer finden wird :-)
Mit ein wenig Datenmanipulation erreichen wir also einen Verallgemeinerungsgrad, der auf eine akzeptable Zahl von 90% ansteigt.....
Also, eine wirklich kleine Tüftelei mit Daten und unser Niveau der Verallgemeinerung wächst bis zu zulässigen Zahlen in 90%.....