Woher haben Sie das? Woher?
Ich verwende keine Schilder für das System. Bei den Schildern schneide ich nur die Bereiche aus den Zeitreihen (und aus der Ausbildung und aus dem Funktionieren) heraus, in denen es überhaupt keinen Grund gibt, etwas zu analysieren.
Der NS selbst kaut die Zeitreihen direkt.
Ich habe bereits geschrieben und sogar ein Buch zitiert - NS eignet sich gut für hochspezialisierte Aufgaben in Kombination mit konventionellen Methoden.
Entschuldigung, Sie schrieben von 15 Eingängen zu NS... Ich habe es automatisch mit der Anzahl der Zeichen in Verbindung gebracht :)
Nun, hier ist ein Zitat aus dem Buch. Ich habe ihn hier bereits 3-4 Mal zitiert).
Von dort habe ich es.
HZ übrigens, nach 2 Tagen Studium scheint es mir, dass der Wald nicht sehr gut geeignet ist, um Marktprobleme zu lösen (na ja, es kommt natürlich auch auf die Formulierung des Problems an).
Um die Wahrheit zu sagen, dachte ich lange Zeit dasselbe über NS).
Ich kann das Bild nicht laden.
ist es von dieser Ausgabe?
Ja, es ist von hier.
Ich habe das Bild in meinem Beitrag.
Ich habe das Bild auch nicht sofort gesehen, und jetzt ist es nicht sichtbar.
Nach 2 Tagen Studium habe ich übrigens den Eindruck, dass Wälder für die Lösung von Marktproblemen nicht gut geeignet sind (das hängt natürlich auch von der Formulierung des Problems ab).
Und warum sind Wälder nicht geeignet?
p.s. Ja, auf dem Bild ist alles richtig, integrierter Ansatz... das ist, was ich versuche zu tun :) nicht "dumm", ein Modell zu trainieren
Ich versuche, dort eine Zeitreihe zu erstellen. Aber es gibt einfach keine Funktionen für Wälder. Wälder mit Prädiktoren sind mehr oder weniger verständlich, aber Zeitreihen haben kaum Sätze, die von Wäldern geteilt werden. (Und die Überschneidung von Prädiktoren ist nicht unsere Methode.)
Ich stimme zu, wir brauchen zumindest eine automatische Merkmalsextraktion :)
