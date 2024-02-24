Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 44
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
A Sie können es versuchen. Manchmal werden die Schwänze entfernt und manchmal hilft das.
Und manchmal schneiden sie sich sogar die Pfoten ab ;)
Was soll das heißen?
Und manchmal schneiden sie sich sogar die Pfoten ab ;)
Was soll das heißen?
Lernt! Pfoten, Hörner, Hufe.
An den Schwänzen kann man viel über den Prozess erkennen.
http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491
Übrigens, interessiert sich jemand dafür oder nicht, ich verstehe es nicht. Brauchen Sie einen trainierten Roboter, der die Validierung in 5 Jahren mit Gewinn besteht?
Wie diese
Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich kann die Dateien vorbereiten und posten, und wer sie braucht, kann sie selbst verbessern.
Übrigens, interessiert sich jemand dafür oder nicht, ich verstehe es nicht. Brauchen Sie einen trainierten Roboter, der die Validierung in 5 Jahren mit Gewinn besteht?
Wie diese
Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich kann die Dateien vorbereiten und posten, und wer sie braucht, wird sie selbst verbessern.
Sehr geringe Rentabilität.... Es ist sicherer, Geld in einer Bank aufzubewahren.
Sehr geringe Rentabilität.... Es ist sicherer, sein Geld auf der Bank zu lassen.
Ich poste einfach nicht hoch.
Nun, das ist verständlich... )
Den Status sehen - rein mechanische Reaktion... Jemand braucht es.
Lernt! Pfoten, Hörner, Hufe.
Die Schwänze der Verteilung sagen viel über den Prozess aus.
Danke, ich habe es gelesen, aber es ist nicht das, was ich denke, worum es geht.
Wir haben einen Prädiktor, nennen wir ihn einen rsi-Indikator, er hat einen Wertebereich von 0 bis 1
1) in 10 Bereiche unterteilen
2) diese Bereiche als Prädiktoren verwenden
3) ein Modell erstellen, das zufällig ist f
4) schaue sie an und stelle fest, dass einer der 10 Bereiche zehnmal stärker ist als die anderen
5) lesen Sie die Frage, die ich im vorherigen Beitrag gestellt habe ;)
Ich denke, wir brauchen hier keine Schwänze und Verteilungen, richtig?
Nun, das ist verständlich... )
Den Status sehen - rein mechanische Reaktion... Irgendjemand muss es tun.
Danke, ich habe es gelesen, aber ich glaube, darum geht es gar nicht, ich werde versuchen, es weniger abstrakt zu erklären...
Wir haben einen Prädiktor, lassen Sie es ein rsi Indikator, es hat einen Bereich von Werten von 0 bis 1
1) in 10 Bereiche unterteilen
2) diese Bereiche als Prädiktoren verwenden
3) ein Modell erstellen, das zufällig ist f
4) schaue sie an und stelle fest, dass einer der 10 Bereiche zehnmal stärker ist als die anderen
5) lesen Sie die Frage, die ich im vorherigen Beitrag gestellt habe ;)
Ich brauche hier keine Schwänze und Verteilungen, richtig?
Und rein mechanisch ist das falsch. Sie werden nicht umsonst 20 % Rendite pro Jahr in Dollar finden. Dies ist eine Berechnung auf der Grundlage von FS.
OK, das ist eine sehr gute Handelsleistung in der Geschichte! Herzlichen Glückwunsch!