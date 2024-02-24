Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 44

Alexey Burnakov:
A Sie können es versuchen. Manchmal werden die Schwänze entfernt und manchmal hilft das.

Und manchmal schneiden sie sich sogar die Pfoten ab ;)

Was soll das heißen?

 
mytarmailS:

Und manchmal schneiden sie sich sogar die Pfoten ab ;)

Was soll das heißen?

Lernt! Pfoten, Hörner, Hufe.

An den Schwänzen kann man viel über den Prozess erkennen.

http://www.long-short.ru/post/raspredelenie-s-tolstymi-hvostami-491

Übrigens, interessiert sich jemand dafür oder nicht, ich verstehe es nicht. Brauchen Sie einen trainierten Roboter, der die Validierung in 5 Jahren mit Gewinn besteht?

Wie diese

Ich bin aus dem Urlaub zurück. Ich kann die Dateien vorbereiten und posten, und wer sie braucht, kann sie selbst verbessern.

 
Alexey Burnakov:

Sehr geringe Rentabilität.... Es ist sicherer, Geld in einer Bank aufzubewahren.

 
Und ich werde es einfach nicht mit einer hohen Zahl löschen.

Ich sage Ihnen, verfeinern Sie es.

Die Hauptsache ist, dass sie rentabel ist und nicht, wie auf dem Markt, zweckdienlich. Wenn nicht, dann nicht.
 
Alexey Burnakov:
Ich poste einfach nicht hoch.

Nun, das ist verständlich... )

Den Status sehen - rein mechanische Reaktion... Jemand braucht es.

 
Danke, ich habe es gelesen, aber es ist nicht das, was ich denke, worum es geht.

Wir haben einen Prädiktor, nennen wir ihn einen rsi-Indikator, er hat einen Wertebereich von 0 bis 1

1) in 10 Bereiche unterteilen

2) diese Bereiche als Prädiktoren verwenden

3) ein Modell erstellen, das zufällig ist f

4) schaue sie an und stelle fest, dass einer der 10 Bereiche zehnmal stärker ist als die anderen

5) lesen Sie die Frage, die ich im vorherigen Beitrag gestellt habe ;)

Ich denke, wir brauchen hier keine Schwänze und Verteilungen, richtig?

 
Andrej Dik:

Nun, das ist verständlich... )

Den Status sehen - rein mechanische Reaktion... Irgendjemand muss es tun.

Und rein mechanisch ist das falsch. Sie werden keine 20 % Rendite pro Jahr in Dollar finden. Es ist eine Berechnung auf der Grundlage von FS.
 
Wie kann man mehrere Prädiktoren aus den Bereichen eines Prädiktors erstellen? Ich kann das nicht verstehen.
 
Alexey Burnakov:
Und rein mechanisch ist das falsch. Sie werden nicht umsonst 20 % Rendite pro Jahr in Dollar finden. Dies ist eine Berechnung auf der Grundlage von FS.

OK, das ist eine sehr gute Handelsleistung in der Geschichte! Herzlichen Glückwunsch!

